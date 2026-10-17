Un tribunal de México condenó a tres hombres a 158 años y nueve meses de prisión a cada uno por el asesinato de dos surfistas australianos y un estadounidense en Ensenada, Baja California. El crimen ocurrió en 2024 y provocó una fuerte repercusión internacional.
México condenó a tres hombres a casi 159 años de prisión por el crimen de tres surfistas
Las víctimas eran dos hermanos australianos y un amigo estadounidense, interceptados durante un viaje a Baja California. Sus cuerpos fueron hallados en el fondo de un acantilado con impactos de bala en la cabeza.
El juez Raúl Hernández dictó la sentencia contra los ciudadanos mexicanos Jesús Gerardo, conocido como “El Kekas”, Irineo Francisco y Ángel Jesús. Los tres fueron declarados culpables de los homicidios, cometidos con premeditación, alevosía y ventaja, según determinó la Justicia.
Cómo ocurrió el crimen
El hecho tuvo lugar en las costas de Ensenada, un destino turístico del Pacífico mexicano reconocido por la práctica del surf. Las víctimas eran los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, de 30 y 33 años, y su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad, también de 30.
De acuerdo con la información del caso, los jóvenes fueron interceptados con la intención de robarles sus pertenencias y el vehículo en el que se trasladaban.
Sus cuerpos fueron encontrados en el fondo de un acantilado, con impactos de bala en la cabeza. El hallazgo dio inicio a una investigación que culminó con el juicio contra los tres hombres condenados.
La sentencia y el pedido de la fiscalía
Durante la audiencia final, el juez Raúl Hernández escuchó los argumentos de la fiscalía y de la defensa antes de comunicar las penas correspondientes.
Los fiscales habían solicitado inicialmente una condena de 210 años de prisión para cada uno de los acusados. Sin embargo, la sentencia finalmente establecida fue de 158 años y nueve meses por persona, dentro de los límites previstos por la legislación vigente en Baja California.
La resolución puso fin a la instancia judicial en la que se determinaron las penas para los responsables del asesinato de los tres deportistas.
El mensaje de las familias de las víctimas
Los familiares de los jóvenes siguieron la última audiencia de manera virtual. Participaron Martin y Debra Robinson, padres de los hermanos australianos, junto con Page Rhoad, madre de Jack, y Natalie Wiertz, nuera de la familia Robinson.
Tras conocer la sentencia, Page Rhoad expresó su agradecimiento por la resolución judicial, aunque reconoció que ninguna condena puede compensar la pérdida de un hijo.
“Nunca podrá haber justicia por la pérdida de un hijo, pero estamos agradecidos de que estos hombres no volverán a hacerle daño a nadie”, manifestó ante el tribunal.