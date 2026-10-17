Dieciséis personas fueron rescatadas y otras once continúan desaparecidas luego de que una embarcación comenzara a hundirse en aguas del océano Pacífico, a unos 225 kilómetros al oeste de Ensenada, en el estado mexicano de Baja California. El operativo está a cargo de la Guardia Costera de Estados Unidos, que recibió una llamada de emergencia para alertar sobre la situación.
Rescataron a 16 personas y buscan a otras 11 tras un hundimiento frente a México
La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó aviones, un buque y personal de rescate tras recibir una alerta a unos 225 kilómetros de Ensenada. Dos de los sobrevivientes son ciudadanos mexicanos.
La alerta fue recibida por los vigías del Sector San Diego de la Guardia Costera estadounidense, quienes pusieron en marcha un dispositivo para localizar la embarcación y asistir a las personas que se encontraban a bordo.
Para llevar adelante las tareas, se desplegaron equipos desde las estaciones aéreas de Ventura y Sacramento, además del buque Cutter Active, perteneciente a la Guardia Costera. También participaron el USS Kingsville y un helicóptero de las Fuerzas Navales de Estados Unidos.
Durante el operativo, los equipos de rescate localizaron restos de la embarcación, según informó la institución en un comunicado.
Los sobrevivientes
Las 16 personas rescatadas fueron llevadas al Sector San Diego de la Guardia Costera. Allí, equipos médicos de emergencia las trasladaron a hospitales locales para que recibieran una evaluación de su estado de salud.
De acuerdo con el comunicado oficial, dos de los sobrevivientes son ciudadanos mexicanos. Hasta el momento, las autoridades continúan con las tareas para encontrar a las otras once personas que viajaban en la embarcación.
Investigan la ruta
El capitán Robert Tucker, comandante del Sector San Diego de la Guardia Costera, señaló que la embarcación transportaba a una cantidad considerable de personas y navegaba por una ruta que suele utilizarse para operaciones ilegales de contrabando marítimo.
La información fue difundida por la Guardia Costera estadounidense, que mantiene el operativo de búsqueda en la zona donde se reportó el hundimiento.