Según los arqueólogos, el naufragio más antiguo del mundo ha sido descubierto frente a las costas de Turquía.
Hallaron en el Mar Mediterráneo los restos del naufragio más antiguo del mundo
Los arqueólogos lo dataron entre 4.400 y 4.700 años de antigüedad, lo que corresponde a la Edad del Bronce Temprana, y es aproximadamente la misma época en que se construía la Gran Pirámide.
La dataron entre 4.400 y 4.700 años de antigüedad, lo que corresponde a la Edad del Bronce Temprana, y es aproximadamente la misma época en que se construía la Gran Pirámide.
La estructura de madera del barco no sobrevivió, pero las tinajas de cerámica que transportaba yacían en el fondo del mar y, sorprendentemente, algunas aún conservan restos de su contenido.
Los arqueólogos que encontraron el barco dicen que medía unos 10 metros de largo y que era una embarcación mercante que transportaba mercancías a través del mar Mediterráneo.
"El naufragio es una cápsula del tiempo en el fondo del mar", dijo el profesor Hakan Öniz, de la Universidad de Akdeniz en Turquía, quien dirigió la expedición de la Asociación de Arqueología del Mediterráneo.
Los restos del naufragio se encuentran cerca de la costa de la isla de Kekova, en Antalya, Turquía. Los artefactos están dispersos en una pendiente submarina, a tan solo 30 metros bajo las olas.
Se encontraron tres grandes anclas de piedra, así como más de 30 vasijas de cerámica para almacenar alimentos, llamadas ánforas.
Cómo determinaron la antigüedad
El hecho de que no quedara ningún resto de madera del barco impidió el uso de técnicas como la datación por radiocarbono, que mide una forma de carbono en materiales orgánicos, para determinar su antigüedad.
En cambio, los arqueólogos analizaron la forma de las ánforas. Dado que los estilos de cerámica han cambiado con el tiempo, los diferentes estilos están vinculados a períodos específicos.
La cerámica de Kekova es singular, con dos asas, una nervadura en el centro y una base plana.
Öniz afirmó que este diseño coincidía con otras ánforas desenterradas en Egipto y Oriente Medio, cuya antigüedad se estimaba entre 4.400 y 4.700 años.
"Comparando las técnicas de decoración... podemos afirmar sin lugar a dudas que nuestro pecio es de la Edad del Bronce Temprana. Esto es 100% seguro."
Las ánforas fueron recuperadas y llevadas a bordo del buque de investigación.
Tras miles de años bajo el agua, los frágiles artefactos están siendo cuidadosamente conservados.
Los buzos de la expedición sacaron las vasijas a la superficie, donde ahora están siendo cuidadosamente conservadas después de tantos miles de años bajo el agua.
El misterio del contenido intacto
La Dra. Karin Sowada, arqueóloga de la Universidad Macquarie de Australia, examinó las ánforas tras su recuperación. Algunas estaban intactas y le sorprendió comprobar que aún contenían un residuo viscoso y brillante.
"Miré dentro y casi me desmayo. No podía creer la cantidad de residuos que se veían. No eran solo manchas... aún quedaba mucho material", dijo.
El equipo está trabajando ahora para averiguar exactamente qué se transportaba en las ánforas.
"Podría ser aceite de oliva, podría ser vino, podrían ser resinas de árboles", dijo Sowada.
"Es posible que [el residuo] sea en realidad el resultado de la reutilización de los frascos. Es decir, estos frascos son enormes; no son cosas que simplemente se envían y luego desaparecen. La gente los habría vaciado al recibirlos y, potencialmente, los habría usado durante muchísimos años."
Los restos del naufragio y su cargamento también están arrojando luz sobre el comercio en el mundo antiguo.
Los arqueólogos afirman que el barco inició su viaje desde algún punto de la costa oriental del Mediterráneo.