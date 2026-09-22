Oliver Riedl, un padre de familia aficionado a la arqueología, descubrió un tesoro de la época romana en un campo de cultivo común y corriente cerca de Wesseling, al sur de Colonia, en el oeste de Alemania.
Descubrimiento record: un hombre encontró el mayor tesoro romano de la historia de Alemania
El arqueólogo amateur Oliver Riedl halló casi mil denarios de plata cerca de Wesseling, al sur de Colonia. Recibirá una recompensa del Ministerio de Asuntos Regionales del estado de Renania.
Mientras recorría la zona con su detector, empezó a encontrar una moneda de plata tras otra. Incluso después de haber recuperado 15 monedas, las señales del aparato no cesaban. "Tuve claro que había algo importante enterrado allí", dedujo.
Sin embargo, no se puso a excavar por su cuenta, sino que avisó a la Oficina para la Conservación de Monumentos Arqueológicos de Renania. En consecuencia, los arqueólogos se pusieron manos a la obra y desenterraron nada menos que 934 denarios romanos de plata que, en conjunto, pesan algo más de tres kilogramos.
"Un legionario habría tenido que ahorrar todo su dinero disponible durante unos seis años para acumular el tesoro hallado en Wesseling", explica Rahel Otte, asesora científica del organismo. En cuanto al valor actual, Otte señaló que el valor del material es de poco más de 6.000 euros, pero que el valor científico es inmenso debido a la información que aporta el hallazgo.
El mayor tesoro de la época de Adriano encontrado en Alemania
Según la oficina del LVR, se trata del mayor tesoro de monedas de la época del emperador romano Adriano jamás hallado en Alemania. A nivel mundial, es el quinto más grande de ese periodo; la institución lo califica de "sensacional".
Los expertos estiman que fue enterrado deliberadamente en el segundo cuarto del siglo II d. C. El tesoro se exhibe desde hoy (22.09.2026) por primera vez en el Museo Estatal LVR de Bonn.
El emperador Adriano gobernó entre los años 117 y 138 d. C. y hoy es conocido sobre todo por el muro que lleva su nombre, construido por orden suya en el norte de Inglaterra. No obstante, la mayor parte de las monedas descubiertas se acuñaron antes, en el siglo I d. C.
La moneda más antigua data incluso del año 148 a. C., cuando Roma aún era una república sin emperador. Por tanto, ya tenía más de 270 años de antigüedad cuando fue enterrada; aun así, seguía siendo un medio de pago válido. En aquella época no existían los bancos, así que la gente enterraba su dinero.
El tesoro de monedas de Wesseling es ahora propiedad del estado federado de Renania del Norte-Westfalia. No obstante, Riedl recibirá una recompensa del Ministerio de Asuntos Regionales de dicho estado.