Luego de la tormenta “Nor’easter”

Aparecieron posibles restos de un naufragio de 1884 en la costa de Estados Unidos

El mar devolvió en Nantucket lo que los investigadores identificaron como una pieza del Warren Sawyer, desaparecido en esas costas hace más de 140 años. El temporal expuso una sección de vigas y clavos de hierro enterrada en la arena de la costa sur de la isla