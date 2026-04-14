En la madrugada del 15 de abril de 1912, mientras el lujoso transatlántico de la White Star Line se partía en dos en las gélidas aguas del Atlántico Norte, el nombre de un adolescente argentino de apenas 17 años pasaba a formar parte de la leyenda negra del mar. Edgar Andrew, nacido en la tranquilidad de las pampas cordobesas, no debería haber estado allí.
A 114 años del naufragio: la historia de Edgard Andrew, el único argentino que murió en el Titanic
Su viaje estaba previsto para otro barco y otro día, pero una huelga de carboneros y una serie de decisiones fortuitas lo colocaron en el epicentro del naufragio más icónico del siglo XX.
Un cambio de planes con aroma a tragedia
Edgar había nacido en 1895 en la estancia El Durazno, cerca de Río Cuarto. Hijo de inmigrantes ingleses, fue enviado a los 16 años a Gran Bretaña para estudiar, aunque su corazón seguía ligado a la vida rural. El motivo de su travesía hacia América no era el turismo, sino la familia: su hermano mayor, Silvano Alfredo, un ingeniero naval, se casaba en Nueva Jersey y lo invitaba a la boda.
Originalmente, Andrew tenía boleto para el Oceanic, que debía zarpar el 17 de abril. Sin embargo, una huelga de trabajadores del carbón obligó a la compañía a centralizar sus recursos en el viaje inaugural del Titanic. Sin costo adicional, Edgar fue transferido al "buque que ni Dios podría hundir".
El escalofriante mensaje a "Josey"
Antes de subir a bordo en Southampton, Edgar dejó un testimonio que hoy se lee con escalofríos. En una carta enviada a su amiga porteña Josefina "Josey" Cowan, quien estaba por viajar a Inglaterra y con quien él no podría cruzarse por este cambio de planes, escribió: "Figúrese Josey que me embarco en el vapor más grande del mundo, pero no me encuentro nada orgulloso (...) Desearía que el Titanic estuviera sumergido en el fondo del océano".
Aquellas palabras, cargadas de la desazón de un joven que solo quería reencontrarse con su amiga, terminaron convirtiéndose en una profecía fatal apenas unos días después.
Héroe en medio del caos
Cuando el gigante de hierro impactó contra el iceberg a las 23:40 del 14 de abril, Edgar se encontraba en su litera de segunda clase. Lo que sucedió en sus últimos minutos se reconstruyó décadas más tarde gracias al testimonio de Winnie Trout, una sobreviviente que aseguró haber visto al argentino en cubierta.
Según el relato de Winnie, Edgar ya tenía puesto su chaleco salvavidas, pero al verla a ella desesperada y sin protección, se lo cedió sin dudarlo antes de arrojarse al mar. Su cuerpo nunca fue recuperado, pero su acto de altruismo quedó grabado en la memoria de los descendientes de la sobreviviente.
La valija que volvió del abismo
Durante 88 años, la historia de Edgar quedó resguardada en el ámbito privado de la familia Andrew. Sin embargo, en el año 2000, una expedición liderada por David Concannon rescató una valija de cuero del lecho marino, a casi 4.000 metros de profundidad.
Al abrirla, el tiempo se detuvo: 51 objetos personales permanecían casi intactos. Había cartas, postales de Río Cuarto, un tintero, zapatos y hasta toallas bordadas con sus iniciales. Ese hallazgo permitió que el mundo conociera la historia del único argentino entre las víctimas, contrastando con la suerte de la otra argentina a bordo, la enfermera bahiense Violet Jessop, quien sobrevivió no solo al Titanic, sino también al naufragio del Britannic años después.
Hoy, la historia de Edgar Andrew se mantiene viva en el Museo del Carruaje en Villa General Belgrano y en la memoria colectiva de Córdoba. Su relato nos recuerda que, detrás de las grandes cifras de las tragedias, siempre hay nombres propios, sueños truncos y, a veces, una coincidencia del destino que desafía cualquier lógica.