El puerto de Belfast, en Irlanda del Norte, fue escenario de un espectáculo inusual: una flota de drones recreó en el cielo la figura del RMS Titanic, el transatlántico construido en esa ciudad a comienzos del siglo XX.
Recrean el Titanic con drones en Belfast: un espectáculo aéreo que revive la historia del mítico barco
Casi mil drones iluminaron el cielo del puerto de Belfast para formar la silueta del RMS Titanic, en un evento especial vinculado a una producción de la BBC y a la historia de la ciudad donde fue construido.
La intervención lumínica reunió a cientos de dispositivos que, sincronizados, dibujaron la silueta del barco y evocaron uno de los episodios más recordados de la historia naval.
La puesta se realizó a fines de marzo y formó parte de una iniciativa vinculada a la cadena BBC, en el marco de una campaña que busca destacar el vínculo entre distintas producciones audiovisuales y sus lugares de origen.
Espectáculo tecnológico
El despliegue incluyó alrededor de 950 drones que, mediante un sistema de iluminación coordinado, lograron representar en el aire la estructura del Titanic con notable precisión. La figura se formó sobre el puerto de Belfast, el mismo lugar donde el barco fue construido y desde donde inició su viaje inaugural en 1912.
La elección de la fecha no fue casual. El evento fue programado para coincidir con el aniversario de la partida del buque, reforzando el carácter simbólico de la intervención. La recreación pudo ser observada por el público presente y también fue difundida a través de la televisión, con transmisión en señales locales de la BBC.
La propuesta tomó como referencia la serie documental “Titanic Sinks Tonight”, una producción reciente centrada en las últimas horas del barco. Este ciclo, filmado en Irlanda del Norte, logró una importante audiencia en el Reino Unido y sirvió como punto de partida para el espectáculo aéreo.
Desde la producción destacaron que la iniciativa buscó no solo impactar desde lo visual, sino también reforzar el vínculo entre la ciudad y su historia industrial. Belfast fue el lugar donde se construyó el Titanic en los astilleros Harland and Wolff, un hecho que sigue siendo parte central de su identidad.
Producción audiovisual
El espectáculo se enmarcó en la campaña “Made Of Here”, impulsada por la BBC, que tiene como objetivo destacar el papel de distintas regiones del Reino Unido en la creación de contenidos audiovisuales. En ese contexto, Belfast fue elegida como escenario para rendir homenaje tanto a su pasado como a su presente cultural.
Representantes de la cadena pública señalaron que la recreación del Titanic mediante drones constituye una forma de “traer de regreso” al barco en el mismo lugar donde fue concebido.
La iniciativa también buscó poner en valor el trabajo de producción realizado en la ciudad, especialmente en torno a la serie documental que inspiró el evento.
Por su parte, desde la productora involucrada destacaron que filmar en Belfast aportó un componente adicional al proyecto, al tratarse de un territorio con una conexión directa con la historia del Titanic. Esa relación, señalaron, permitió construir un relato con mayor profundidad y cercanía.
El uso de drones para este tipo de espectáculos se ha consolidado en los últimos años como una alternativa a los tradicionales fuegos artificiales, con la ventaja de ofrecer mayor precisión en las formas y una menor contaminación sonora.
En este caso, la tecnología permitió reproducir con detalle la silueta del barco, generando una experiencia visual que combinó innovación y memoria histórica.
El evento también tuvo amplia repercusión en redes sociales, donde se compartieron imágenes y videos de la recreación. La escena del Titanic “navegando” nuevamente en el cielo de Belfast despertó el interés de usuarios de distintos países, consolidando el alcance global de la propuesta.
A más de un siglo del hundimiento del buque, ocurrido en abril de 1912 durante su viaje inaugural, el Titanic continúa siendo un símbolo de la historia marítima y un elemento central en la cultura popular. Este tipo de iniciativas refuerzan su vigencia, al tiempo que resignifican su historia a través de nuevas formas de expresión tecnológica.