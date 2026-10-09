El avión de Amelia Earhart podría haber sido localizado en Nikumaroro, una isla del Pacífico Sur, después de que fotografías aéreas de 1938 mostraran un objeto metálico bajo el agua cuya silueta parece un fuselaje; la Universidad de Purdue anunció que enviará un equipo de expedición.
Investigadores aseguran haber encontrado el avión perdido más famoso de la historia
Imágenes aéreas revelaron una silueta similar a un fuselaje bajo el agua y un equipo de expertos viajará a la para intentar certificar que sea el Electra de Amelia Earhart.
Investigadores financiados por la Universidad de Purdue identificaron en imágenes aéreas una anomalía submarina denominada "Objeto Taraia" cuya forma recuerda notablemente al fuselaje de un avión.
Esa misma silueta ya aparecía en fotografías de 1938, apenas un año después de la desaparición de Amelia Earhart, y los expertos calificaron la coincidencia como evidencia "muy fuerte" para considerar la hipótesis del Electra hundido en el arrecife.
El plan de la expedición
Una tripulación de 15 personas, integrada por investigadores de Purdue y del Instituto del Legado Arqueológico (ALI), se embarcará hacia Nikumaroro para examinar el posible fuselaje y la cola de la aeronave. El equipo propone iniciar la investigación con sensores remotos para mapear con precisión el sitio; en una segunda fase, planean realizar una excavación submarina del objeto y, en paralelo, rastrear islas cercanas en busca de restos arrastrados por las corrientes.
Sobre la decisión de enviar un grupo al lugar, dijo Steve Schultz, asesor general de la universidad, a NBC News: "Creemos que le debemos a Amelia y a su Legado en Purdue cumplir su deseo de traer el Electra de vuelta a la universidad".
El proyecto será liderado en colaboración con ALI. Al presentar la expedición, dijo dr. Richard Pettigrew, director ejecutivo de ALI: "Encontrar el avión de Amelia Earhart sería el descubrimiento de mi vida".
La isla de Nikumaroro se ubica en el centro del océano Pacífico, entre Hawái y Fiji, y por su aislamiento fue un punto recurrente en las investigaciones sobre la desaparición de Earhart. El hallazgo del objeto en fotografías de 1938 —un año después del último vuelo conocido— alimenta la hipótesis de que restos del avión pudieron quedar en el arrecife o en el fondo cercano.
La misteriosa desaparición en 1937
Amelia Earhart desapareció junto a su navegante, Fred Noonan, el 2 de julio de 1937, durante una vuelta al mundo; fue declarada muerta el 5 de enero de 1939. Partió el 1 de junio de 1937 en un Lockheed 10‑E Electra con un itinerario que incluía etapa final hacia la isla Howland desde Nueva Guinea, un tramo que no lograron completar.
Entre las explicaciones prevalentes sobre la tragedia figura la teoría de que la aeronave se quedó sin combustible y se estrelló en el mar, y que sus ocupantes murieron en el impacto o se ahogaron. La nueva expedición intentará aportar evidencia física que confirme o descarte esas hipótesis mediante la combinación de prospección remota y trabajos de excavación.
Si la comprobación in situ confirma el origen aeronáutico del objeto, los responsables esperan poder determinar si se trata del Lockheed Electra que piloteaba Earhart y así aportar un capítulo decisivo a uno de los grandes misterios de la aviación del siglo XX.