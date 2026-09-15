Un Boeing 737 de la aerolínea iraní Sepehran Airlines debió realizar un aterrizaje de emergencia este martes en el aeropuerto de Mashhad, luego de que, poco después del despegue, se registrara la explosión de un neumático y daños en uno de los motores de la aeronave.
Pánico en un vuelo: aterrizaje de emergencia por daños en un avión iraní
El avión había despegado de Mashhad rumbo a Kermanshah cuando sufrió la rotura de un neumático y daños en uno de sus motores.
El vuelo 312 había partido desde Mashhad con destino a Kermanshah. Según los primeros reportes difundidos sobre el episodio, la aeronave sufrió la rotura de un neumático o de parte de su banda de rodamiento cuando se encontraba en los primeros momentos del vuelo.
Los restos desprendidos habrían impactado contra distintas partes del avión y provocado daños en la estructura del fuselaje y en el motor izquierdo. Ante la situación, la tripulación declaró una emergencia y activó los protocolos correspondientes.
El avión regresó al aeropuerto de Mashhad
Frente al desperfecto, los pilotos decidieron interrumpir el trayecto hacia Kermanshah y regresar al aeropuerto de origen. La aeronave logró completar el procedimiento y aterrizó de manera segura en la pista 29L de Mashhad.
Videos registrados dentro del avión y difundidos en redes sociales mostraron momentos de tensión entre los pasajeros durante el incidente. En las imágenes se escuchan gritos y ruidos, mientras algunas personas reaccionan con preocupación ante lo ocurrido.
Por el momento, los reportes disponibles no indican que haya habido víctimas como consecuencia del episodio. Tampoco se conocieron mayores detalles sobre la magnitud de los daños sufridos por la aeronave ni sobre las circunstancias precisas que provocaron la rotura del neumático.
El incidente generó además preocupación debido a que se trata del segundo episodio de importancia protagonizado por un Boeing 737 de Sepehran Airlines en el aeropuerto de Mashhad en menos de un mes.
Otro incidente había ocurrido en agosto
El antecedente más reciente se produjo el 25 de agosto de 2026, cuando otro Boeing 737 de la misma compañía sufrió un inconveniente con el tren de aterrizaje delantero en Mashhad.
En aquella oportunidad, el colapso del tren de nariz provocó interrupciones en la operación del aeropuerto. El episodio quedó registrado como otro incidente relevante relacionado con una aeronave de Sepehran Airlines en esa terminal.
Ahora, el vuelo 312 volvió a quedar involucrado en una situación de emergencia poco después de despegar. La aeronave consiguió regresar a Mashhad y completar el aterrizaje sin que, según la información difundida hasta el momento, se produjeran consecuencias mayores entre los pasajeros.
Las causas concretas del desperfecto deberán ser determinadas mediante la investigación correspondiente, que deberá establecer qué provocó la falla del neumático y cómo se produjeron los daños posteriores en la aeronave.