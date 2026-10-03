Un avión sanitario con seis personas a bordo es buscado frente a las costas de Massachusetts luego de perder contacto con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) mientras viajaba desde Bermuda hacia Boston.
Desapareció un avión sanitario con seis personas a bordo mientras viajaba de Bermuda a Boston
Perdió contacto con la FAA y desde entonces comenzó un amplio operativo. La Guardia Costera desplegó aviones y embarcaciones para localizarla.
La Guardia Costera estadounidense confirmó durante la mañana de este sábado el inicio de un operativo aéreo y marítimo para intentar localizar la aeronave, un Gulfstream G100 con matrícula canadiense C-GRJP.
La última zona de búsqueda informada por las autoridades se encuentra frente a Nantucket, una isla ubicada en el océano Atlántico, frente a la costa de Massachusetts.
Hasta el momento, no se informó oficialmente qué ocurrió con el avión después de que se interrumpiera la comunicación ni si la tripulación alcanzó a emitir algún pedido de auxilio.
Se perdió contacto
De acuerdo con la información difundida por la Guardia Costera del Distrito Noreste, la FAA reportó que había perdido contacto con el Gulfstream durante las primeras horas del sábado.
El avión realizaba un vuelo entre Bermuda y Boston y llevaba seis personas en su interior. La aeronave pertenece a Latitude Air Ambulance, una empresa con sede en Hamilton, Ontario, Canadá, dedicada al transporte médico aéreo.
La matrícula C-GRJP corresponde a una aeronave registrada en Canadá. El Gulfstream G100 es un avión ejecutivo de tamaño mediano que puede ser utilizado para diferentes operaciones, entre ellas vuelos de transporte sanitario.
Por el momento, las autoridades no dieron a conocer las identidades de las personas que viajaban a bordo ni precisaron sus funciones dentro del vuelo.
Tampoco se informó si entre los ocupantes había un paciente que estuviera siendo trasladado hacia Estados Unidos.
Búsqueda en el Atlántico
Luego de conocerse la pérdida de contacto, la Guardia Costera desplegó unidades aéreas y de superficie para recorrer el área en la que podría encontrarse el avión.
La zona de búsqueda se estableció frente a Nantucket, mientras los equipos intentan obtener información que permita determinar la ubicación de la aeronave.
El operativo corresponde a una misión de búsqueda y rescate, conocida internacionalmente como SAR, y permanece activo mientras las autoridades reúnen información sobre el recorrido que realizó el avión antes de desaparecer de los sistemas de comunicación.
Hasta el momento no se comunicó oficialmente el hallazgo de la aeronave, restos o señales que permitan establecer qué ocurrió.
La Guardia Costera señaló que continuará difundiendo actualizaciones a medida que se obtenga información confirmada sobre el operativo.
El caso también es seguido por las autoridades aeroportuarias de Boston y por la empresa propietaria del avión. Medios estadounidenses consultaron a la FAA, Massport y Latitude Air Ambulance para obtener mayores precisiones sobre el vuelo.
La búsqueda continúa frente a Nantucket mientras los equipos desplegados por la Guardia Costera trabajan para localizar el avión y determinar el paradero de las seis personas que viajaban a bordo.