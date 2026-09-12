Una jornada de extrema inestabilidad climática se vivió este viernes 11 de septiembre en el norte del territorio estadounidense. Un potente tornado tocó tierra en las inmediaciones de la pequeña comunidad rural de Artichoke, ubicada en el oeste del estado de Minnesota, desatando la alarma entre los residentes e impactando a la región por la severidad del frente de tormentas.
Un peligroso tornado tocó tierra en Minnesota y generó conmoción en la región
El embate del fenómeno meteorológico severo afectó el oeste del estado norteamericano. Los registros de la NOAA ubican el epicentro en cercanías de la localidad rural de Artichoke.
De acuerdo con los datos confirmados por la Oficina de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), el embudo tocó superficie aproximadamente a unos 11 kilómetros (siete millas) al noreste del área urbana de Artichoke. El evento formó parte de una supercélula convectiva que avanzó a través de varios condados, activando los sistemas de alerta temprana y el despliegue preventivo de las autoridades locales.
El impacto en la comunidad y las imágenes del fenómeno
Las imágenes y grabaciones captadas por cazadores de tormentas y pobladores del área no tardaron en circular, mostrando la magnitud y densidad de la columna giratoria avanzando sobre terrenos agrícolas. La visibilidad del embudo, acompañada de intensas ráfagas de viento y precipitaciones torrenciales, mantuvo en vilo a las áreas rurales circundantes durante el paso del sistema.
Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia de Minnesota mantuvieron patrullajes de evaluación en los caminos rurales y áreas aledañas al punto de contacto. Según los informes preliminares de la NOAA y los organismos meteorológicos locales, se procedió a la revisión de daños en infraestructuras agrícolas y cableados de alta tensión, mientras se monitoreaba el desplazamiento del frente inestable.
Monitoreo climático y proyección para los próximos meses
El desarrollo de este tipo de fenómenos extemporáneos se enmarca dentro de un patrón meteorológico global de fuerte variabilidad. Desde la propia NOAA señalaron que las condiciones atmosféricas regionales continuarán bajo atento seguimiento, en un escenario general donde los expertos evalúan el comportamiento de fenómenos globales como "El Niño", cuyas fases de mayor intensidad suelen alterar la frecuencia y dinámica de los eventos severos durante el cierre del año.
Por el momento, las cuadrillas locales trabajan en la remoción de escombros en las rutas linderas a Artichoke, mientras los centros meteorológicos mantienen la recomendación de precaución ante la persistencia de aire inestable en el medio oeste norteamericano.