La Armada Real británica quedó temporalmente sin su único buque de patrulla rompehielos después de que el HMS Protector sufriera una doble falla de motor cuando salía del Reino Unido. La nave tuvo que ser remolcada hasta Devonport, en Plymouth, donde será evaluada.
Reino Unido perdió temporalmente su capacidad de patrulla rompehielos en el Atlántico Sur
El HMS Protector sufrió una doble falla de motor y debió ser remolcado a Plymouth. Londres evalúa si puede repararlo, mientras crece la preocupación por su ausencia en el sur.
El futuro del barco todavía no está definido. Fuentes navales indicaron que la avería podría ser grave y que, si no resulta viable repararlo, el reemplazo podría demorarse hasta la próxima década.
Qué función cumple el HMS Protector
El HMS Protector es el único buque de patrulla de hielo de la Royal Navy y suele operar en el Atlántico Sur y la Antártida.
Entre sus tareas figuran el apoyo a operaciones científicas, presencia naval británica en aguas australes y actividades vinculadas con las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
También participó en misiones de búsqueda y apoyo internacional, entre ellas el operativo desplegado por la desaparición del submarino argentino ARA San Juan en 2017.
La preocupación en Londres
El comandante retirado Tom Sharpe, exjefe del HMS Endurance, consideró inoportuna la pérdida de esta capacidad en un contexto de mayor competencia estratégica en zonas polares.
Sharpe vinculó además el episodio con lo que definió como una “renovada retórica belicista argentina respecto a las Malvinas y sus recursos”, una caracterización propia del militar británico.
Desde la Armada, otras fuentes calificaron al HMS Protector como una capacidad relevante no solo para la fuerza sino también para el país.
Dudas sobre el mantenimiento
The Telegraph informó que la falla podría estar relacionada con deficiencias de mantenimiento, aunque la Marina británica todavía no difundió una conclusión oficial sobre la causa.
La Royal Navy se limitó a confirmar que el buque regresó a su puerto base y que se realizan investigaciones sobre el defecto.
El HMS Protector tiene 25 años y había sido construido originalmente como buque civil de investigación polar antes de ser incorporado a la Armada británica.
Sin reemplazo inmediato
El Reino Unido ya había anticipado planes para sustituir al Protector por una nave más moderna, pero todavía no existe un reemplazo operativo disponible.
Si los daños fueran considerados irreparables o demasiado costosos, la Marina podría atravesar varios años sin una embarcación equivalente para patrullas en aguas heladas.
Mientras tanto, el HMS Protector permanecerá en Devonport hasta que finalicen las evaluaciones técnicas y se determine si puede volver al servicio.