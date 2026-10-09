El gobierno argentino oficializó este viernes la designación del nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de las Repúblicas de Namibia y Mauricio.
Argentina designó embajador para un país que casi le quita la soberanía de unas islas al Reino Unido
El gobierno de Milei oficializó el nombre para la embajada en Mauricio. También tendrá jurisprudencia en Namibia. Qué pasó con el archipiélago de Chagos y la gestión británica.
Se trata de Raúl Santiago Ailán, confirmado mediante los Decretos 1158/2026 y 1159/2026 publicados en el Boletín Oficial. Los documentos cuentan con las firmas del presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno.
Ailan ya ejercía las mismas funciones en Sudáfrica, por lo que ambos decretos aclaran que suma estas dos representaciones “sin perjuicio de sus actuales funciones”.
El diplomático había sido designado inicialmente en Pretoria en agosto del 2025, dejando su cargo como jefe de Gabinete de la Subsecretaría del Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales al cual accedió durante la gestión de Diana Mondino.
La conexión con las Malvinas
Al margen de la experiencia previa de Ailán y el rol particular de Sudáfrica en la diplomacia argentina, la inclusión de Mauricio cuenta con un lazo casi directo con la causa Malvinas.
La pequeña isla de África Oriental casi concreta recientemente un proceso de adquisición de soberanía sobre un archipiélago que era controlado por el Reino Unido, un escenario íntegramente diplomático que puede conectarse con las pretensiones de la gestión Milei sobre las islas en Mar Argentino.
Qué pasó entre Mauricio y Reino Unido
Mauricio fue colonia británica durante más de 150 años, desde 1810 hasta 1868, luego de haber estado bajo dominio holandés y francés. Desde allí se desplegó un lento proceso de descolonización del cual fue escindido el archipiélago de Chagos, incluidas inicialmente grupo de islas en el Territorio Británico del Océano Índico.
En los primeros cinco años, Londres expulsó a la población nativa chagosiana, de alrededor de 2.000 personas, hacia Mauricio y las Seychelles para ceder la isla más grande, Diego García, a Estados Unidos para la instalación de una base militar estratégica clave.
En 2019, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva dictaminando que la descolonización de Mauricio no se había completado legalmente y exigió al Reino Unido poner fin a su administración de las islas. La Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente a favor de esta restitución.
Seis años después, el Reino Unido aceptó transferir la soberanía de Chagos a Mauricio. Como parte del entendimiento, Mauricio acordó arrendar la base de Diego García al Reino Unido y a EE. UU. por un periodo de al menos 99 años para mantener operativa la instalación militar.
Pero el acuerdo se detuvo debido a objeciones por parte del gobierno de EE. UU., bajo la administración de Donald Trump, alegando riesgos de seguridad e influencia geoestratégica china en la zona. El Reino Unido pausó la ratificación del pacto y los pagos asociados para renegociar sus condiciones.
Mauricio aún sigue siendo miembro de la Mancomunidad de Naciones.
Dónde queda Mauricio
Mauricio es una nación insular ubicada en el océano Índico y con el mote de la más oriental del continente africano. La cercanía de su isla y de Chagos a Maldivas, la cual cuenta con influencia disputada entre China e India, convierte a la zona en una región de interés para las potencias.
Su demografía posee elementos similares a los de Guyana en Sudamérica. Al abolir la esclavitud en 1835, los británicos trasladaron a cientos de miles de trabajadores contratados desde la India para trabajar en los campos de caña de azúcar. Esto cambió radicalmente la demografía de Mauricio, haciendo que hoy la mayoría de la población sea de origen indio.
A pesar de su etnia predominante, posee sus propias características idiomáticas. Bajo las condiciones de capitulación de 1810, los británicos permitieron a los colonos franceses conservar sus tierras, su religión, sus leyes y su idioma.
Por eso, aunque el inglés fue el idioma oficial británico, el criollo mauriciano (basado en el francés) y el francés siguieron siendo los idiomas más hablados.