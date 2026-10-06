Soberanía

Quirno: “Defender nuestros derechos en Malvinas es una política de Estado”

El canciller habló ante el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y cuestionó la explotación de recursos en el Atlántico Sur. También defendió el arbitraje internacional y afirmó que el Gobierno busca recuperar la soberanía por medios pacíficos.