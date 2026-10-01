Norma reglamentada

Todos los empleados estatales de Santa Fe deberán recibir formación sobre la Cuestión Malvinas

Los ministerios de Gobierno y de Economía coordinarán la tarea educativa obligatoria para funcionarios y agentes. La capacitación tendrá una carga horaria de 20 horas distribuida en cuatro semanas. Los otros poderes del Estado deberán resolver también sobre los alcances de la formación.