Nuevo juicio en Nueva York

Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión por agresión sexual

Es por agredir sexualmente a Miriam Haley, exasistente de producción, en 2006, aunque a continuación será sometido a una nueva sentencia en California por la violación y agresión sexual que cometió contra la modelo y actriz italiana Evgeniya Chernyshova en un hotel de Los Ángeles en 2013.