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Nuevo juicio en Nueva York

Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión por agresión sexual

Es por agredir sexualmente a Miriam Haley, exasistente de producción, en 2006, aunque a continuación será sometido a una nueva sentencia en California por la violación y agresión sexual que cometió contra la modelo y actriz italiana Evgeniya Chernyshova en un hotel de Los Ángeles en 2013.

Weinstein este miércoles, en la Corte de Manhattan. Weinstein este miércoles, en la Corte de Manhattan.
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Harvey Weinstein fue condenado este miércoles a 15 años de prisión por agredir sexualmente a Miriam Haley, exasistente de producción, en 2006.

Harvey Weinstein appears in Manhattan Supreme Court to be sentenced for sexual assault in New York City, US, September 23, 2026. Steven Hirsch/Pool via REUTERSLa sentencia marca un punto culminante en la etapa neoyorquina de la saga judicial.

Tras la anulación de una condena y dos juicios nulos posteriores, la sentencia marca un punto culminante en la etapa neoyorquina de la saga judicial de nueve años que dio origen al movimiento global #MeToo. Salvo que prospere otra apelación, Weinstein permanecerá en prisión bajo su nueva condena en Nueva York.

La causa pendiente en California

A continuación, Weinstein será sometido a una nueva sentencia en California por la violación y agresión sexual que cometió contra la modelo y actriz italiana Evgeniya Chernyshova en un hotel de Los Ángeles en 2013.

El juez Curtis Farber indicó que corresponde al estado de California determinar si las sentencias se cumplirán de forma simultánea o consecutiva. Aún no se ha fijado una fecha.

Harvey Weinstein appears in Manhattan Supreme Court to be sentenced for sexual assault in New York City, US, September 23, 2026. Dean Moses/Pool via REUTERSEl estado de California determinará la forma de cumplimiento de las sentencias.

Haley ha testificado contra Weinstein en dos juicios, primero ayudando a asegurar su condena en 2020 antes de que fuera anulada cuatro años después.

Regresó al estrado de los testigos en su nuevo juicio de 2025, relatando una vez más cómo Weinstein la obligó a practicarle sexo oral en su apartamento de SoHo el 10 de julio de 2006.

Un jurado finalmente condenó a Weinstein por cometer un acto sexual criminal de primer grado contra Haley.

El estado de salud del productor

El productor de Hollywood, de 74 años y caído en desgracia, ha sufrido diversos problemas de salud en los últimos años, como leucemia mieloide crónica, diabetes y graves problemas de movilidad. La sentencia prácticamente garantiza que Weinstein pasará el resto de su vida entre rejas.

Mirá tambiénHarvey Weinstein en estado crítico tras un ataque cardíaco en prisión

En una declaración final, la fiscal adjunta Nicole Blumberg solicitó al juez Curtis Farber una sentencia de 20 años, más cinco años de libertad condicional supervisada.

Blumberg argumentó que 20 años “es el único castigo apropiado” porque Weinstein “no ha mostrado ni una pizca de remordimiento” y ha continuado “avergonzando públicamente a las víctimas sin cesar”, refiriéndose a su entrevista de podcast de 2025 con Candace Owens, la cual, según ella, está plagada de “teorías conspirativas”.

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