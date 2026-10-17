La Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) pidió disculpas públicas este sábado tras emitir una falsa alerta de terremoto de magnitud 9,9, una advertencia que generó preocupación entre la población y obligó a interrumpir temporalmente algunos servicios de transporte.
Una falsa alarma sísmica en Japón paralizó trenes y tranvías durante varios minutos
La Agencia Meteorológica japonesa reconoció que sobreestimó la magnitud de un terremoto registrado frente a Rusia. El aviso de emergencia provocó interrupciones en el transporte y reavivó el recuerdo del desastre de 2011.
El aviso de emergencia se difundió el viernes, cuando el organismo informó de un supuesto sismo de intensidad extrema cerca de las islas Kuriles, conocidas en Japón como islas Chisima. La alerta llegó a millones de teléfonos celulares mediante los sistemas de emergencia y también fue difundida a través de medios de comunicación y autoridades locales.
Sin embargo, minutos después, la agencia corrigió la información y aclaró que el movimiento sísmico registrado había sido de magnitud 6,9, con epicentro cerca de la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, a unos 160 kilómetros de profundidad.
“Pedimos sentidas disculpas por el importante inconveniente y la preocupación causados al público”, declaró Shinya Tsukada, funcionario de la Agencia Meteorológica, durante una conferencia de prensa.
Aunque el episodio no provocó un pánico generalizado, la magnitud de la alerta y la posibilidad de un terremoto devastador activaron los protocolos preventivos y afectaron durante algunos minutos la circulación del transporte público.
Trenes y tranvías suspendieron sus servicios
Entre las principales consecuencias del error estuvo la interrupción temporal de los servicios ferroviarios. Según informó la cadena pública japonesa NHK, la compañía Japan Railway suspendió la circulación del tren bala Shinkansen Tokaido entre las estaciones de Shin-Yokohama y Toyohashi tras la activación de la alerta.
El servicio se reanudó a las 12.55, una vez que las autoridades descartaron el escenario de peligro extremo que había motivado la interrupción.
También se registraron inconvenientes en Sapporo, en la isla de Hokkaido. De acuerdo con la agencia Kyodo News, 14 tranvías quedaron detenidos durante varios minutos hasta que se consideró seguro retomar la circulación.
La alerta fue recibida por numerosos habitantes a través de sus teléfonos inteligentes, mientras que otros se enteraron mediante la televisión, la radio y los comunicados de las administraciones municipales.
Un error en la estimación de la magnitud del sismo
La Agencia Meteorológica explicó que el aviso incorrecto se originó en una sobreestimación de la magnitud del terremoto registrado cerca de Kamchatka. Ese cálculo llevó al organismo a emitir una advertencia que exageraba la intensidad de las sacudidas que podían producirse.
Según los medios japoneses, un funcionario de la agencia descartó que el episodio estuviera relacionado con un ciberataque y atribuyó el error al proceso de evaluación de los datos sísmicos.
El caso puso en evidencia las consecuencias que puede tener una estimación incorrecta en un sistema de alerta temprana, especialmente en un país que depende de estos mecanismos para advertir a la población y activar medidas preventivas ante movimientos sísmicos.
Las alertas de emergencia cumplen un papel central en Japón, donde las autoridades mantienen protocolos de respuesta para terremotos, tsunamis y otros fenómenos naturales potencialmente peligrosos.
El recuerdo del terremoto de 2011
La falsa alarma también adquirió especial relevancia por la experiencia de Japón con el devastador terremoto submarino del 11 de marzo de 2011. Aquel sismo, de magnitud 9,0, desencadenó un tsunami que causó alrededor de 18.500 muertos y desaparecidos y provocó el desastre nuclear de Fukushima.
La magnitud anunciada erróneamente el viernes, de 9,9, habría representado un escenario extraordinario, muy por encima de los terremotos registrados históricamente. La energía liberada por un sismo aumenta de manera exponencial con su magnitud, por lo que una diferencia de varios puntos implica una variación enorme en su potencial destructivo.
En ese contexto, la equivocación de la Agencia Meteorológica generó preocupación, aunque la corrección llegó pocos minutos después de la emisión del aviso inicial.
El organismo reconoció públicamente las molestias ocasionadas y quedó bajo atención por la necesidad de garantizar la precisión de los sistemas de alerta, fundamentales para reducir riesgos y proteger a la población ante eventuales desastres naturales.