Error en el sistema de alertas

Una falsa alarma sísmica en Japón paralizó trenes y tranvías durante varios minutos

La Agencia Meteorológica japonesa reconoció que sobreestimó la magnitud de un terremoto registrado frente a Rusia. El aviso de emergencia provocó interrupciones en el transporte y reavivó el recuerdo del desastre de 2011.