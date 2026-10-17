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El papa León XIV recibió el alta médica y este domingo reaparecerá en público

Tras la cirugía para extirpar un tumor en el pulmón derecho, el pontífice mostró una evolución favorable y los médicos autorizaron su regreso al Vaticano luego de evaluar sus estudios clínicos.

El pontífice tiene previsto rezar el Ángelus desde su estudio este domingo.El pontífice tiene previsto rezar el Ángelus desde su estudio este domingo.
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El papa León XIV recibió el alta médica este sábado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanecía internado tras una cirugía para extirpar un adenocarcinoma pulmonar. Luego de una evolución favorable, el pontífice regresará al Vaticano y tiene previsto realizar su primera aparición pública después de la intervención este domingo.

La decisión de autorizar su salida del hospital se tomó luego de una evaluación médica que incluyó análisis de sangre y una radiografía de tórax, realizados durante la mañana.

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Cómo evoluciona su salud

La Santa Sede confirmó el alta a través de un comunicado difundido por Vatican News. Según la información oficial, los médicos consideraron que el estado clínico del pontífice permitía continuar con su recuperación fuera del centro de salud.

Durante los días posteriores a la operación, León XIV mostró una evolución favorable. Retomó la alimentación, caminó y realizó ejercicios de rehabilitación respiratoria como parte del proceso de recuperación.

Además, el Papa celebró una misa en una sala del hospital y mantuvo algunas actividades laborales durante su internación.

Qué intervención quirúrgica le realizaron

León XIV, de 71 años, fue operado el martes para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.

General view of the Gemelli Hospital after the Vatican announced that Pope Leo would leave the hospital early in the afternoon, in Rome, Italy, October 17, 2026. REUTERS/Stoyan Nenov TPX IMAGES OF THE DAYEl Hospital Gemelli después de que el Vaticano anunciara que León abandonaría el centro.

Los estudios complementarios permitirán determinar las características del tumor y evaluar si el pontífice necesitará tratamientos adicionales. Por el momento, la información difundida se centra en su evolución posoperatoria y en el alta médica.

Cuándo volverá a aparecer en público

Tras regresar al Vaticano, León XIV tiene previsto rezar el Ángelus este domingo 18 de octubre desde la ventana de su estudio, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

A message of support for Pope Leo, near a statue of Pope John Paul II, outside Gemelli Hospital, after Vatican said Pope Leo is showing steady improvement and will make his first public appearance since his hospitalisation on Sunday to deliver the traditional Angelus, after he was diagnosed with lung cancer, after surgeons removed a part of his right lung, in Rome, Italy, October 16, 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane TPX IMAGES OF THE DAYLos médicos evaluaron sus análisis de sangre y una radiografía de tórax antes del alta.

La aparición marcará su primer contacto público después de la intervención quirúrgica. La actividad se realizará desde sus aposentos papales, mientras continúa con su recuperación.

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