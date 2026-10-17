El papa León XIV recibió el alta médica este sábado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde permanecía internado tras una cirugía para extirpar un adenocarcinoma pulmonar. Luego de una evolución favorable, el pontífice regresará al Vaticano y tiene previsto realizar su primera aparición pública después de la intervención este domingo.
El papa León XIV recibió el alta médica y este domingo reaparecerá en público
Tras la cirugía para extirpar un tumor en el pulmón derecho, el pontífice mostró una evolución favorable y los médicos autorizaron su regreso al Vaticano luego de evaluar sus estudios clínicos.
La decisión de autorizar su salida del hospital se tomó luego de una evaluación médica que incluyó análisis de sangre y una radiografía de tórax, realizados durante la mañana.
Cómo evoluciona su salud
La Santa Sede confirmó el alta a través de un comunicado difundido por Vatican News. Según la información oficial, los médicos consideraron que el estado clínico del pontífice permitía continuar con su recuperación fuera del centro de salud.
Durante los días posteriores a la operación, León XIV mostró una evolución favorable. Retomó la alimentación, caminó y realizó ejercicios de rehabilitación respiratoria como parte del proceso de recuperación.
Además, el Papa celebró una misa en una sala del hospital y mantuvo algunas actividades laborales durante su internación.
Qué intervención quirúrgica le realizaron
León XIV, de 71 años, fue operado el martes para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.
Los estudios complementarios permitirán determinar las características del tumor y evaluar si el pontífice necesitará tratamientos adicionales. Por el momento, la información difundida se centra en su evolución posoperatoria y en el alta médica.
Cuándo volverá a aparecer en público
Tras regresar al Vaticano, León XIV tiene previsto rezar el Ángelus este domingo 18 de octubre desde la ventana de su estudio, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede.
La aparición marcará su primer contacto público después de la intervención quirúrgica. La actividad se realizará desde sus aposentos papales, mientras continúa con su recuperación.