El papa León XIV recibió el alta médica y este domingo reaparecerá en público

El Papa León XIV volverá mañana a rezar el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.



Tras recibir hoy sábado el alta hospitalaria del Policlínico Gemelli de Roma, donde ha permanecido ingresado después de una intervención quirúrgica en el pulmón derecho, el Santo Padre… pic.twitter.com/9NO6LnOxDB