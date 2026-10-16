El papa León XIV continúa con una evolución favorable luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido. En el cuarto día de hospitalización, los médicos que siguen su estado de salud confirmaron una mejoría constante, respaldada por los resultados de nuevos análisis de sangre y una radiografía de tórax.
El papa León XIV muestra una mejoría constante tras la cirugía y continúa con su recuperación
En el cuarto día de hospitalización, nuevos análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron la evolución favorable del Pontífice. Según el equipo médico, continúa con fisioterapia respiratoria y ya puede realizar sus actividades cotidianas de manera independiente.
Además, señalaron que el Pontífice mantiene las sesiones de fisioterapia respiratoria y que su recuperación le permite desarrollar sus actividades diarias con total independencia.
La información fue difundida este viernes por la tarde a través de un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que reprodujo la evaluación del doctor Luigi Carbone y del profesor Stefano Margaritora, integrantes del equipo médico que supervisa su recuperación postoperatoria.
El parte médico destacó que los estudios realizados durante la mañana confirmaron la tendencia positiva en su estado general. A su vez, indicó que el tratamiento de rehabilitación continúa según lo previsto y que el Papa presenta condiciones que le permiten desenvolverse sin asistencia para sus tareas habituales.
La actualización representa una nueva señal favorable en el seguimiento de la salud del líder de la Iglesia católica, mientras permanece internado bajo observación médica. Por el momento, el comunicado se centró en describir su evolución clínica y las actividades que puede realizar durante esta etapa de recuperación.
Los estudios médicos confirmaron la evolución favorable
Los resultados de los análisis de sangre y de la radiografía de tórax fueron los principales elementos mencionados por los profesionales para evaluar el estado de salud de León XIV. Según precisaron Carbone y Margaritora, ambos estudios confirmaron una mejora sostenida en su condición general.
Los controles forman parte del seguimiento habitual después de una intervención quirúrgica y permiten a los médicos evaluar distintos parámetros clínicos, así como observar la evolución del paciente durante el período posterior a la operación.
En este caso, la Santa Sede comunicó que los resultados fueron favorables y coincidieron con la evolución que viene mostrando el Pontífice desde el comienzo de su recuperación.
El parte médico no detalló los valores específicos de los análisis ni los resultados pormenorizados de las imágenes. Tampoco incorporó información adicional sobre posibles complicaciones, por lo que la evaluación oficial se limitó a destacar la mejoría general y la continuidad del proceso postoperatorio.
La comunicación de la Oficina de Prensa constituye la principal referencia oficial sobre su estado de salud. Como ocurre con las actualizaciones médicas del Vaticano, la información permite conocer los aspectos más relevantes de su evolución sin divulgar detalles clínicos que no fueron incluidos en el comunicado.
La evolución favorable también resulta relevante para el seguimiento de su recuperación durante los días de internación. Los controles periódicos permiten al equipo médico determinar si el proceso avanza de acuerdo con lo esperado y si es necesario mantener o modificar las indicaciones terapéuticas.
Por ahora, los profesionales destacaron la tendencia positiva y no señalaron nuevos inconvenientes en el parte difundido este viernes.
Fisioterapia respiratoria y autonomía en las actividades diarias
Además de los resultados de los estudios, los médicos informaron que León XIV continúa con las sesiones de fisioterapia respiratoria. Este tipo de rehabilitación busca favorecer la función pulmonar y mejorar la mecánica respiratoria, de acuerdo con las necesidades particulares de cada paciente.
La continuidad de las sesiones forma parte de los cuidados posteriores a la cirugía y acompaña el proceso de recuperación clínica. El comunicado no precisó la cantidad de sesiones realizadas ni la duración del tratamiento, pero confirmó que la fisioterapia se mantiene durante la internación.
Otro de los aspectos destacados por el equipo médico fue la autonomía del Pontífice. Según el parte, su estado actual le permite llevar adelante las actividades cotidianas con total independencia.
Este dato aporta una referencia sobre su capacidad funcional durante la recuperación. Sin embargo, no implica por sí mismo que haya recibido el alta médica ni que se haya definido una fecha para abandonar el hospital.
La evolución después de una intervención depende de distintos factores, entre ellos los resultados de los controles, la respuesta al tratamiento y la evaluación integral del paciente. Por ese motivo, la posibilidad de retomar las actividades habituales y la decisión de finalizar la internación son cuestiones diferentes.
En el caso de León XIV, la información oficial disponible se concentra en la mejoría sostenida, los estudios favorables y la continuidad de la rehabilitación respiratoria.
La Santa Sede no comunicó en este parte una fecha de alta ni precisó cuándo retomará plenamente su agenda pública. Por lo tanto, cualquier previsión sobre los próximos pasos del Pontífice dependerá de las evaluaciones médicas y de las futuras actualizaciones oficiales.
Mientras tanto, el Papa continúa bajo seguimiento profesional, con una recuperación que, según sus médicos, avanza favorablemente y le permite mantener su independencia en las actividades diarias.