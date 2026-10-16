Parte médico del Vaticano

El papa León XIV muestra una mejoría constante tras la cirugía y continúa con su recuperación

En el cuarto día de hospitalización, nuevos análisis de sangre y una radiografía de tórax confirmaron la evolución favorable del Pontífice. Según el equipo médico, continúa con fisioterapia respiratoria y ya puede realizar sus actividades cotidianas de manera independiente.