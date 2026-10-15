El papa León XIV pasó una buena segunda noche en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado tras una intervención quirúrgica en el pulmón derecho. Según el último parte difundido este jueves por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Pontífice se levantó y desayunó, mientras continúa con el proceso de recuperación posterior a la operación realizada el martes 13 de octubre.
El papa León XIV pasó su segunda noche tras la operación y sigue internado en Roma
La Santa Sede informó que el Pontífice descansó bien en el hospital Gemelli, se levantó y desayunó. La recuperación evoluciona según lo previsto, luego de una cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.
Cómo evoluciona la salud del papa León XIV tras la cirugía
La actualización oficial sobre el estado de salud del Papa indica que la noche transcurrió bien y que pudo levantarse y desayunar. El mensaje se conoció este jueves por la mañana, dos días después de la intervención realizada en el Policlínico Gemelli, uno de los principales centros hospitalarios de Roma.
La cirugía consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. La operación fue realizada por el equipo de cirugía torácica encabezado por el profesor Stefano Margaritora y concluyó sin complicaciones, según había informado la Santa Sede.
Durante el procedimiento, el análisis histológico del tejido confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, una enfermedad que los estudios previos ya habían hecho sospechar.
El comunicado médico precisó que la intervención se desarrolló según lo previsto y que el Papa permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, mientras que la operación propiamente dicha duró alrededor de 90 minutos.
El miércoles, los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora difundieron información sobre la evolución posoperatoria. Los análisis de sangre y una radiografía de tórax realizados durante la mañana mostraron valores dentro de los parámetros esperados para una intervención de estas características.
El equipo médico también informó que León XIV había comenzado con ejercicios de fisioterapia respiratoria y caminatas dentro de su habitación. Además, había retomado la alimentación habitual y pudo desayunar y almorzar.
Estos datos indicaban que la recuperación avanzaba de acuerdo con lo previsto, aunque el Pontífice debía continuar bajo observación médica durante los días posteriores a la operación.
Por el momento, la Santa Sede no comunicó cambios en el tiempo de internación estimado inicialmente, que sería de aproximadamente una semana. Tampoco se difundieron detalles adicionales sobre eventuales tratamientos posteriores.
El Papa celebró una misa en el hospital Gemelli
En medio de su recuperación, León XIV participó el miércoles por la tarde en la celebración de una misa dentro del hospital. Según informó Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el encuentro religioso se realizó en una sala especialmente acondicionada para esa finalidad en el décimo piso del establecimiento, donde se encuentra internado el Pontífice.
La actividad se desarrolló mientras el Papa continúa con las indicaciones médicas posteriores a la cirugía. La Santa Sede no informó cambios en el esquema de internación previsto ni anunció una fecha para el alta hospitalaria.
León XIV había comunicado el domingo 11 de octubre, después del rezo del Ángelus, que los médicos habían detectado un nódulo localizado en uno de sus pulmones durante controles médicos. En ese momento, explicó que el hallazgo se había producido en una etapa temprana y que, siguiendo las recomendaciones de los profesionales, se sometería a una intervención para extirparlo.
La operación se realizó el martes 13 de octubre en el Policlínico Gemelli. Tras la intervención, los médicos confirmaron el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar mediante el examen histológico del tejido extraído.
La información oficial disponible hasta este jueves se concentra en la evolución posoperatoria, los resultados de los controles realizados y la continuidad de la internación. No se difundieron nuevos datos que permitan establecer otras etapas del tratamiento.
Mientras tanto, el Vaticano mantiene las actualizaciones a través de su Oficina de Prensa, que comunica las novedades sobre la salud del Pontífice a medida que se dispone de información médica confirmada.