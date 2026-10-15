Salud del Pontífice

El papa León XIV pasó su segunda noche tras la operación y sigue internado en Roma

La Santa Sede informó que el Pontífice descansó bien en el hospital Gemelli, se levantó y desayunó. La recuperación evoluciona según lo previsto, luego de una cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.