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"Noche tranquila"

Cómo evoluciona la salud del papa León XIV tras ser operado por un adenocarcinoma

El sumo pontífice evoluciona favorablemente tras la intervención en Roma. Ya camina por la habitación y retomó su dieta habitual según el parte médico oficial.

Una mujer sostiene un rosario y una estampa con la imagen del Papa León XIV a las afueras del Hospital Gemelli, donde el Pontífice recibe tratamiento para el cáncer de pulmón tras una cirugía para extirparle parte del pulmón derecho. Crédito: REUTERS/Yara NardiUna mujer sostiene un rosario y una estampa con la imagen del Papa León XIV a las afueras del Hospital Gemelli, donde el Pontífice recibe tratamiento para el cáncer de pulmón tras una cirugía para extirparle parte del pulmón derecho. Crédito: REUTERS/Yara Nardi
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El papa León XIV pasó una "noche tranquila" y desarrolla una recuperación postoperatoria normal, tras haber sido operado este martes por la tarde en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, Italia, para extirparle un adenocarcinoma del pulmón derecho.

En un comunicado difundido esta tarde por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Dr. Luigi Carbone, director del Departamento de Salud e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica que realizó la operación, anunciaron que esta mañana el Santo Padre se sometió a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax necesarios tras la operación.

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"Los resultados confirman una recuperación postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro del rango normal para el tipo de cirugía realizada", reportó el diario Corriere Della Serra.

Fisioterapia y primeros pasos

"El Papa -añade-, "realizó fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su dieta habitual, desayunando y almorzando!. Su recuperación, por lo tanto, transcurre "según lo previsto".

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Ya a primeras horas de la mañana, la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció a través de Telegram que el sumo pontífice, de 71 años, había pasado una "noche tranquila".

En una operación de 90 minutos, sin complicaciones y concluida con éxito, a León XIV se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Un examen histológico de urgencia confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

People walk in front of St. Peter's Basilica as Pope Leo recovers in hospital following lung surgery and cancer diagnosis, in Rome, Italy, October 14, 2026. REUTERS/Stoyan NenovVarias personas caminan frente a la Basílica de San Pedro mientras el Papa León se recupera en el hospital tras una cirugía de pulmón y un diagnóstico de cáncer. REUTERS/Stoyan Nenov

Un telegrama de la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunciaba que la cirugía del Papa había concluido satisfactoriamente, en el tiempo previsto, y que el pontífice había regresado a su habitación en la décima planta del Policlínico, en la planta contigua del apartamento papal —donde el Papa Francisco estuvo hospitalizado hace un año y medio—, actualmente en obras.

En el boletín médico publicado ayer por la tarde, el Dr. Carbone y el Profesor Margaritora anunciaron que "el Santo Padre fue sometido a una cirugía torácica según lo programado. Para realizar una intervención radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida. El examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias".

The statue of the late Pope John Paul II outside Gemelli Hospital, where Pope Leo is being treated for lung cancer following surgery to remove part of his right lung, in Rome, Italy, October 14, 2026. REUTERS/Yara NardiEstatua del difunto Papa Juan Pablo II frente al Hospital Gemelli, donde el Papa León XIII recibe tratamiento por cáncer de pulmón tras una cirugía para extirparle parte del pulmón derecho. REUTERS/Yara Nardi

León XIV "permaneció en el quirófano durante aproximadamente tres horas; la operación duró aproximadamente 90 minutos. La intervención fue exitosa y no hubo complicaciones". Posteriormente, "despertó con normalidad y regresó a su habitación en el décimo piso tras un breve periodo de observación".

Plazos de la internación

En cuanto a su estancia hospitalaria, por ahora, la duración anunciada es de "aproximadamente una semana".

El Papa está acompañado por quienes ya lo asisten diariamente en el apartamento papal. Al despertar, se mostró inmediatamente alerta y orientado, y, como declaró a la prensa el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, "al regresar a la habitación pidió la cena". "El Papa está de buen ánimo", añadió Bruni.

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