Donde León XIV se recupera

Cómo es el Hospital Gemelli, el histórico "Vaticano III" donde se atiende la salud de los papas

El centro médico romano vuelve a estar en el foco de la atención mundial tras la reciente cirugía a la que se sometió el Santo Padre en la capital italiana. Las particularidades del nosocomio y el paso de los distintos pontífices.