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Donde León XIV se recupera

Cómo es el Hospital Gemelli, el histórico "Vaticano III" donde se atiende la salud de los papas

El centro médico romano vuelve a estar en el foco de la atención mundial tras la reciente cirugía a la que se sometió el Santo Padre en la capital italiana. Las particularidades del nosocomio y el paso de los distintos pontífices.

Desde 2009 en las afueras del Gemelli existe una estatua de mármol de Carrara en honor a Juan Pablo II, el pontífice que más veces ingresó a la institución. REUTERS/Stoyan NenovDesde 2009 en las afueras del Gemelli existe una estatua de mármol de Carrara en honor a Juan Pablo II, el pontífice que más veces ingresó a la institución. REUTERS/Stoyan Nenov
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Desde que se conoció la información que el papa León XIV tendría que ser sometido a una cirugía por un nódulo pulmonar, el mundo estuvo concentrado en en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli es el centro asistencial más grande de Roma donde actualmente el líder de la Iglesia Católica lleva a cabo su recuperación postquirúrgica.

Este centro de salud se ubica en un rincón muy particular de la ciudad: se alza imponente sobre la colina de Monte Mario, uno de los puntos geográficos más elevados y verdes de la capital italiana. Allí, se albergaron históricamente los pontífices ante sus problemas de salud.

Members of the media work outside Gemelli Hospital, where Pope Leo is hospitalised to undergo surgery to remove a lung nodule, in Rome, Italy, October 13, 2026. REUTERS/Stoyan Nenov REFILE - CORRECTING FROM "AHEAD OF SURGERY" TO "TO UNDERGO SURGERY".El Gemelli este martes, foco de los medios de comunicación tras la internación y cirugía de León XIV. REUTERS/Stoyan Nenov

Un centro masivo con un área infranqueable para el pontífice

El Policlínico Universitario Agostino Gemelli no es una institución exclusiva para la jerarquía eclesiástica, sino un enorme hospital público-privado que atiende a la población común de Roma y de las regiones vecinas. Se posiciona como el segundo centro asistencial de Italia por capacidad de internación, con más de 1.500 camas. Cada año, el establecimiento registra más de 80.000 ingresos de internación, atiende miles de urgencias por guardia y realiza millones de estudios médicos y consultas externas.

Sin embargo, el ritmo habitual del centro médico convive con una privacidad absoluta en su piso más alto. La décima planta alberga la denominada "suite papal", un área de acceso estrictamente restringido destinada a la atención médica de la máxima autoridad de la Iglesia católica, donde actualmente, se recupera de su intervención quirúrgica León XIV.

El legado de Agostino Gemelli

A pesar de su estrecho vínculo con la milenaria institución eclesiástica, la historia del hospital es relativamente joven. Las raíces del centro médico se remontan a 1934, cuando el papa Pío XI donó 37 hectáreas en la colina de Monte Mario para establecer la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Décadas más tarde, el papa Juan XXIII inauguró la facultad en 1961, y el policlínico recibió a sus primeros pacientes el 10 de julio de 1964.

El hospital debe su nombre a Agostino Gemelli (1878–1959), un destacado médico, psicólogo y fraile franciscano que fundó la Universidad Católica del Sagrado Corazón, institución propietaria del centro médico. Antes de convertirse en una referencia permanente para la salud papal, la institución contó con momentos significativos, como la misa que celebró el papa Pablo VI frente a sus instalaciones en 1976.

La huella histórica de Juan Pablo II y sus diez internaciones

El hito que selló de forma definitiva la relación entre el Vaticano y el policlínico ocurrió el 13 de mayo de 1981. Tras sufrir un atentado a manos de Mehmet Ali Agca en la Plaza de San Pedro, Juan Pablo II fue trasladado de urgencia al Gemelli al borde de la muerte, con pérdidas severas de sangre y proyectiles que perforaron varios órganos. Una intervención quirúrgica de más de cinco horas logró salvarle la vida.

juan pablo segundo foto tomada en mayo de 1981 salud sumo pontifice papa religion catolica italia pope health italy rome rom02 file photo pope john paul ii in hospital i 1w 19961004 rom02:pope-health:rome,4oct96 - file photo 19may81 - this file photo dated may 19, 1981, shows pope john paul ii recovering in a hospital bed at romes policlinico agostino gemelli hospital, six days after he was shot in an assassination attempt by turkish terrorist ali agca in st. peters square. the pontiff will enter the hospital october 6 for a planned operation to have his appendix removed. ph-photo by vatican reuters British Prime Minister John Major primer ministro ingles reunion con el futbolistas [L] greets internationa l soccer star Paul Gascoigne during a reception for sporting personalities at No. 10 Downing Street, October 3. Major stated at the reception that he considered sport to be a force for good in Britain. hp/POOL/Photo by David Cheskin REUTE RSJuan Pablo II recuperándose internado en el Gemelli tras ser herido en el atentado en la Plaza de San Pedro. Foto tomada el 19 de mayo de 1981. David Cheskin/REUTERS

A lo largo de sus 26 años de papado, Juan Pablo II acumuló diez hospitalizaciones y tres visitas al centro médico, convirtiéndose en el pontífice que más veces ingresó a la institución. Tras la rezo del Ángelus del 13 de octubre de 1996 desde la ventana de su habitación, el propio Karol Wojtyła bautizó humorísticamente al hospital como el "Vaticano número tres", ubicando a la Plaza de San Pedro como el primero y a Castel Gandolfo como el segundo. Este vínculo se conmemora en la entrada del hospital, donde desde 2009 se erige una estatua de mármol de Carrara en su honor.

Pope Francis makes his first public appearance in five weeks, on the day he is set to be discharged from Gemelli Hospital, in Rome, Italy, March 23, 2025. REUTERS/Remo Casilli TPX IMAGES OF THE DAYEl papa Francisco continuó la tradición de asistirse en el Gemelli con cuatro hospitalizaciones de alto impacto público.

Las internaciones de Francisco y el desafío de León XIV

El papa Francisco continuó la tradición de asistirse en el Gemelli con cuatro hospitalizaciones de alto impacto público. En julio de 2021, se le realizó una hemicolectomía izquierda tras una operación programada por estenosis diverticular severa. En 2023, ingresó por un cuadro agudo de infección respiratoria y fue intervenido de urgencia por una hernia incisional. Posteriormente, a principios de 2025, pasó 38 días internado debido a una bronquitis severa que derivó en neumonía bilateral e insuficiencia respiratoria, obteniendo el alta el 23 de marzo, pocas semanas antes de su fallecimiento el 21 de abril de 2025.

Pope Leo arrives at Gemelli Hospital ahead of the pontiff's surgery to remove a lung nodule, in Rome, Italy, October 13, 2026. Vatican Media/­Simone Risoluti/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTYActualmente, la intervención del papa León XIV por un nódulo pulmonar delimitado reabre la atención internacional sobre el hospital romano. REUTERS

Actualmente, la intervención del papa León XIV por un nódulo pulmonar delimitado reabre la atención internacional sobre el hospital romano. La evolución quirúrgica y el período de recuperación estimado en una semana determinarán si el pontífice mantiene en pie su agenda oficial, que incluye su viaje apostólico por América Latina con paradas confirmadas en Uruguay, la Argentina y Perú.

La tradición médica: por qué ningún Papa muere en el Gemelli

Pese a la gravedad de los cuadros de salud tratados en sus instalaciones a lo largo de las décadas, ningún pontífice ha fallecido en el hospital Gemelli.

Por protocolo médico y tradición diplomática vaticana, ante un deterioro irreversible o complicaciones severas durante la internación, la consigna del equipo médico y del séquito papal es lograr la estabilización necesaria para trasladar al pontífice de urgencia en ambulancia. El objetivo de este procedimiento es garantizar que el Santo Padre pase sus últimos momentos y afronte su deceso dentro del territorio de la Ciudad del Vaticano.

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