Desde que se conoció la información que el papa León XIV tendría que ser sometido a una cirugía por un nódulo pulmonar, el mundo estuvo concentrado en en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli es el centro asistencial más grande de Roma donde actualmente el líder de la Iglesia Católica lleva a cabo su recuperación postquirúrgica.
Cómo es el Hospital Gemelli, el histórico "Vaticano III" donde se atiende la salud de los papas
El centro médico romano vuelve a estar en el foco de la atención mundial tras la reciente cirugía a la que se sometió el Santo Padre en la capital italiana. Las particularidades del nosocomio y el paso de los distintos pontífices.
Este centro de salud se ubica en un rincón muy particular de la ciudad: se alza imponente sobre la colina de Monte Mario, uno de los puntos geográficos más elevados y verdes de la capital italiana. Allí, se albergaron históricamente los pontífices ante sus problemas de salud.
Un centro masivo con un área infranqueable para el pontífice
El Policlínico Universitario Agostino Gemelli no es una institución exclusiva para la jerarquía eclesiástica, sino un enorme hospital público-privado que atiende a la población común de Roma y de las regiones vecinas. Se posiciona como el segundo centro asistencial de Italia por capacidad de internación, con más de 1.500 camas. Cada año, el establecimiento registra más de 80.000 ingresos de internación, atiende miles de urgencias por guardia y realiza millones de estudios médicos y consultas externas.
Sin embargo, el ritmo habitual del centro médico convive con una privacidad absoluta en su piso más alto. La décima planta alberga la denominada "suite papal", un área de acceso estrictamente restringido destinada a la atención médica de la máxima autoridad de la Iglesia católica, donde actualmente, se recupera de su intervención quirúrgica León XIV.
El legado de Agostino Gemelli
A pesar de su estrecho vínculo con la milenaria institución eclesiástica, la historia del hospital es relativamente joven. Las raíces del centro médico se remontan a 1934, cuando el papa Pío XI donó 37 hectáreas en la colina de Monte Mario para establecer la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Décadas más tarde, el papa Juan XXIII inauguró la facultad en 1961, y el policlínico recibió a sus primeros pacientes el 10 de julio de 1964.
El hospital debe su nombre a Agostino Gemelli (1878–1959), un destacado médico, psicólogo y fraile franciscano que fundó la Universidad Católica del Sagrado Corazón, institución propietaria del centro médico. Antes de convertirse en una referencia permanente para la salud papal, la institución contó con momentos significativos, como la misa que celebró el papa Pablo VI frente a sus instalaciones en 1976.
La huella histórica de Juan Pablo II y sus diez internaciones
El hito que selló de forma definitiva la relación entre el Vaticano y el policlínico ocurrió el 13 de mayo de 1981. Tras sufrir un atentado a manos de Mehmet Ali Agca en la Plaza de San Pedro, Juan Pablo II fue trasladado de urgencia al Gemelli al borde de la muerte, con pérdidas severas de sangre y proyectiles que perforaron varios órganos. Una intervención quirúrgica de más de cinco horas logró salvarle la vida.
A lo largo de sus 26 años de papado, Juan Pablo II acumuló diez hospitalizaciones y tres visitas al centro médico, convirtiéndose en el pontífice que más veces ingresó a la institución. Tras la rezo del Ángelus del 13 de octubre de 1996 desde la ventana de su habitación, el propio Karol Wojtyła bautizó humorísticamente al hospital como el "Vaticano número tres", ubicando a la Plaza de San Pedro como el primero y a Castel Gandolfo como el segundo. Este vínculo se conmemora en la entrada del hospital, donde desde 2009 se erige una estatua de mármol de Carrara en su honor.
Las internaciones de Francisco y el desafío de León XIV
El papa Francisco continuó la tradición de asistirse en el Gemelli con cuatro hospitalizaciones de alto impacto público. En julio de 2021, se le realizó una hemicolectomía izquierda tras una operación programada por estenosis diverticular severa. En 2023, ingresó por un cuadro agudo de infección respiratoria y fue intervenido de urgencia por una hernia incisional. Posteriormente, a principios de 2025, pasó 38 días internado debido a una bronquitis severa que derivó en neumonía bilateral e insuficiencia respiratoria, obteniendo el alta el 23 de marzo, pocas semanas antes de su fallecimiento el 21 de abril de 2025.
Actualmente, la intervención del papa León XIV por un nódulo pulmonar delimitado reabre la atención internacional sobre el hospital romano. La evolución quirúrgica y el período de recuperación estimado en una semana determinarán si el pontífice mantiene en pie su agenda oficial, que incluye su viaje apostólico por América Latina con paradas confirmadas en Uruguay, la Argentina y Perú.
La tradición médica: por qué ningún Papa muere en el Gemelli
Pese a la gravedad de los cuadros de salud tratados en sus instalaciones a lo largo de las décadas, ningún pontífice ha fallecido en el hospital Gemelli.
Por protocolo médico y tradición diplomática vaticana, ante un deterioro irreversible o complicaciones severas durante la internación, la consigna del equipo médico y del séquito papal es lograr la estabilización necesaria para trasladar al pontífice de urgencia en ambulancia. El objetivo de este procedimiento es garantizar que el Santo Padre pase sus últimos momentos y afronte su deceso dentro del territorio de la Ciudad del Vaticano.