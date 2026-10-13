El Vaticano confirmó que el papa León XIV fue sometido a una exitosa intervención quirúrgica en el Hospital Gemelli, donde los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras diagnosticarse un adenocarcinoma pulmonar. A continuación, los detalles médicos y las características clave de esta patología, según la información de la Santa Sede y las precisiones de la prestigiosa organización Mayo Clinic.
Qué es el adenocarcinoma pulmonar, la enfermedad que padece el papa León XIV
Post intervención, desde el Vaticano confirmaron que el Sumo Pontífice padece cáncer de pulmón. Por el momento, el líder del Iglesia Católica evoluciona favorablemente en el Hospital Gemelli de Roma.
El diagnóstico y la intervención quirúrgica en el Hospital Gemelli
En horas de la tarde de este martes, la Oficina de Prensa de la Santa Sede emitió un comunicado oficial rubricado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora para brindar precisiones sobre el estado de salud del Sumo Pontífice. El papa León XIV se sometió a una cirugía torácica programada que se desarrolló conforme a lo previsto en el plan médico.
Durante la operación, que tuvo una duración aproximada de 90 minutos dentro de un procedimiento total de tres horas en el quirófano, el equipo de cirujanos llevó a cabo la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. El análisis tisular y el examen histológico in situ realizados durante el acto quirúrgico confirmaron el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, la sospecha principal que surgía de las evaluaciones preoperatorias previa a la intervención. Según informaron los especialistas, la operación resultó exitosa y sin complicaciones.
El Papa despertó favorablemente de la anestesia y fue trasladado a su habitación del décimo piso de la institución médica tras un breve lapso de observación clínica.
Qué es un adenocarcinoma pulmonar, según Mayo Clinic
De acuerdo con las precisiones brindadas por los especialistas de Mayo Clinic, el adenocarcinoma es la variante más prevalente dentro de los tumores malignos de pulmón no microcíticos (o de células no pequeñas). Esta enfermedad oncológica se origina específicamente en las células glandulares encargadas de secretar sustancias como el moco, las cuales recubren internamente el tracto respiratorio.
A diferencia de otras patologías tumorales bronquiales que suelen ubicarse en las estructuras centrales de los pulmones, el adenocarcinoma tiende a desarrollarse en las zonas periféricas del tejido pulmonar. Esta particularidad anatómica favorece que habitualmente se localice en los bordes externos o en las regiones alveolares, lo que en muchos casos permite su detección previa a que la afección se disemine. Asimismo, los informes médicos de Mayo Clinic remarcan que se trata del tipo de cáncer de pulmón detectado con mayor frecuencia tanto en personas con antecedentes de tabaquismo como en pacientes no fumadores.
Tratamientos y abordaje médico
Las alternativas de tratamiento para abordar un adenocarcinoma pulmonar dependen del grado de evolución, la etapa clínica en que se diagnostica y la salud general de la persona. Entre los pilares médicos de tratamiento se destacan:
- Cirugía: constituye el método principal e indispensable de tratamiento cuando el tumor se encuentra localizado y no ha generado metástasis. Según el caso, los profesionales pueden optar por una resección segmentaria, una lobectomía —como la practicada al Pontífice para retirar el lóbulo afectado— o una neumonectomía completa.
- Terapias dirigidas e inmunoterapia: dado que las células de los adenocarcinomas suelen exhibir alteraciones genéticas particulares, los especialistas pueden utilizar medicamentos específicos para bloquear la proliferación celular o estimular al sistema inmunológico del paciente a fin de atacar las estructuras tumorales.
- Quimioterapia y radioterapia: procedimientos asistenciales complementarios que se emplean para reducir el tamaño tumoral antes de una operación o para erradicar posibles restos de células anormales con posterioridad a la cirugía.
El diagnóstico certero obtenido durante el acto quirúrgico en el Hospital Gemelli permite a la cúpula médica establecer las pautas precisas para la recuperación del papa León XIV. Este escenario subraya el valor de los diagnósticos tempranos y la evolución de los abordajes quirúrgicos en la salud respiratoria.
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