Stefano Margaritora es el cirujano que encabeza el equipo médico encargado de operar al papa León XIV en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma.
Quién es el médico que opera al papa León XIV en el hospital Gemelli
El especialista dirige el servicio de Cirugía Torácica del Policlínico Gemelli de Roma y cuenta con más de 400 publicaciones científicas. Está al frente del equipo médico que intervendrá al pontífice para extirparle un nódulo pulmonar.
El especialista italiano se desempeña como director de la Unidad de Cirugía Torácica de ese centro de salud y tiene una extensa trayectoria en el tratamiento quirúrgico de enfermedades pulmonares y otras afecciones del tórax.
La intervención fue anunciada luego de que se detectara un nódulo en uno de los pulmones del pontífice durante controles médicos de rutina. Según informó la Santa Sede, el procedimiento está previsto para este martes 13 de octubre.
El médico y su equipo estarán a cargo de la operación para extraer la lesión, mientras que la evolución posterior permitirá avanzar en su evaluación clínica.
La trayectoria de Stefano Margaritora y su trabajo en el Policlínico Gemelli
Margaritora dirige la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica de la Fundación Policlínico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, uno de los centros médicos de referencia de Roma.
Además de su actividad hospitalaria, es profesor titular de Cirugía Torácica en la Universidad Católica del Sagrado Corazón y dirige la escuela de especialización de esa disciplina en la Facultad de Medicina y Cirugía.
Su carrera combina la atención de pacientes, la docencia universitaria y la investigación. A lo largo de su trayectoria publicó más de 400 trabajos en revistas científicas internacionales, una producción que da cuenta de su participación en el ámbito académico y médico.
También forma parte de sociedades profesionales vinculadas con la cirugía torácica, tanto en Italia como en el ámbito europeo y estadounidense.
Su especialidad comprende el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de enfermedades que afectan a los pulmones, el esófago, el mediastino —la región central del tórax situada entre ambos pulmones— y determinadas estructuras del cuello.
Entre las áreas en las que trabaja se encuentran la cirugía pulmonar y esofágica, las intervenciones sobre el timo y el abordaje de afecciones como el enfisema, las bronquiectasias y los nódulos pulmonares.
Este recorrido profesional resulta relevante para la intervención del Papa, ya que el procedimiento previsto busca extraer una lesión pulmonar. No obstante, la experiencia del cirujano y el tipo de técnica que se utilice no permiten, por sí solos, anticipar el resultado clínico ni determinar la naturaleza del nódulo.
Su experiencia en cirugía mínimamente invasiva
Uno de los principales campos de especialización de Margaritora es la cirugía torácica mínimamente invasiva. A diferencia de las operaciones tradicionales que requieren una apertura más amplia del tórax, estas técnicas permiten acceder a la zona que se debe tratar mediante incisiones pequeñas y el uso de instrumental específico.
Entre los procedimientos que domina se encuentra la cirugía torácica videoasistida uniportal, conocida por sus siglas en inglés como Uniportal VATS. Esta técnica utiliza una única incisión pequeña por la que se introducen instrumentos quirúrgicos y una cámara que transmite imágenes del interior del tórax.
La visualización mediante cámaras de alta definición permite al equipo médico trabajar sobre la zona intervenida sin necesidad de realizar una apertura de las dimensiones de una toracotomía convencional.
Según el tipo de enfermedad y las características de cada paciente, el abordaje mínimamente invasivo puede contribuir a reducir el trauma quirúrgico y facilitar la recuperación.
El servicio que dirige Margaritora también trabaja con técnicas de cirugía robótica. Estas herramientas permiten al equipo realizar maniobras quirúrgicas mediante sistemas especializados, aunque su utilización depende de la indicación médica y de las condiciones específicas de cada caso.
No se informó públicamente qué técnica se empleará en la operación del pontífice.