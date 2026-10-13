El Vaticano confirmó que el papa León XIV padece cáncer de pulmón tras ser sometido a una cirugía torácica en el Hospital Gemelli de Roma. Los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho y, mediante un examen histológico in situ, confirmaron el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, una condición que ya se sospechaba desde las pruebas preoperatorias.
El Vaticano confirmó que el papa León XIV padece cáncer de pulmón tras ser operado en Roma
El Sumo Pontífice evoluciona favorablemente en el Hospital Gemelli tras una lobectomía programada, donde le extirparon con éxito el lóbulo inferior del pulmón derecho. El cuadro clínico evoluciona con éxito.
El parte médico firmado por el Dr. Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora detalló que la intervención duró unos 90 minutos dentro de un procedimiento total de tres horas. La operación fue calificada como exitosa y sin complicaciones. El Pontífice despertó con normalidad y fue trasladado a su habitación en el décimo piso del centro de salud para continuar con su recuperación.
Qué es un adenocarcinoma pulmonar y cómo afecta al sistema respiratorio
El adenocarcinoma pulmonar es el tipo más frecuente de cáncer de pulmón no microcítico (de células no pequeñas). Se origina en las células glandulares que recubren las vías respiratorias y secretan mucosidad. A diferencia de otras variantes oncológicas que afectan los bronquios principales en la zona central del tórax, el adenocarcinoma suele desarrollarse en las áreas periféricas del pulmón, como los alvéolos o los bordes externos del tejido pulmonar.
Esta ubicación periférica permite en muchos casos que la patología sea detectada de manera localizada antes de que se propague a otras regiones del organismo. La extirpación quirúrgica de la zona afectada —denominada lobectomía cuando se remueve un lóbulo completo— representa la principal alternativa terapéutica con intención curativa cuando la lesión se halla circunscrita.
Cómo evoluciona la salud del Papa tras la cirugía en el Hospital Gemelli
La intervención médica se llevó a cabo bajo estrictos protocolos y sin contratiempos anestésicos ni quirúrgicos. El equipo médico a cargo confirmó que el santo padre superó favorablemente el período postoperatorio inmediato y permanece bajo observación en el área reservada para la Santa Sede en el décimo piso del Hospital Gemelli.
El diagnóstico definitivo brindado por la biopsia intraoperatoria permite a los profesionales médicos definir los pasos a seguir dentro del plan de tratamiento y seguimiento oncológico, mientras el Vaticano monitorea la evolución clínica del sumo pontífice.
El cuadro de salud de León XIV se consolida como uno de los hechos de mayor impacto de la agenda médica e institucional a nivel internacional. El seguimiento de su recuperación determinará los próximos compromisos y actividades del Sumo Pontífice en el Vaticano.