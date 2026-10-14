La salud del papa León XIV muestra una evolución postoperatoria normal, según el último parte difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede este miércoles 14 de octubre.
Salud del papa León XIV: el Vaticano confirmó una evolución normal tras la operación
Los médicos informaron que los análisis de sangre y la radiografía de tórax arrojaron resultados dentro de los parámetros esperados para la intervención. El Pontífice comenzó a caminar por su habitación, realizó fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual.
Los médicos que lo atienden informaron que los estudios realizados después de la intervención presentaron resultados dentro de los límites previstos para el tipo de cirugía y confirmaron que el Pontífice comenzó a caminar por su habitación y volvió a desayunar y almorzar con normalidad. La información fue comunicada por Vatican News a partir del reporte de los profesionales a cargo de su atención.
El parte lleva la información de los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, quienes detallaron los controles realizados durante la mañana y las actividades que el Papa pudo retomar durante su recuperación. La evaluación difundida por la Santa Sede señala que la evolución continúa de acuerdo con lo previsto.
Qué dice el último parte médico del papa León XIV
Uno de los puntos centrales del informe es el resultado de los estudios posteriores a la operación. Según el comunicado, durante la mañana del miércoles el Papa se sometió a análisis de sangre y a una radiografía de tórax que estaban previstos dentro del seguimiento médico.
Los resultados confirmaron una evolución postoperatoria normal. En concreto, los médicos señalaron que los valores obtenidos se encontraban dentro de los límites esperados para la intervención realizada.
El parte no presenta cifras específicas de los análisis ni detalla los resultados individuales de cada estudio. La información oficial se concentra en la evaluación general de los profesionales: los controles se desarrollaron según lo previsto y no se comunicaron alteraciones que modificaran esa valoración.
La radiografía de tórax y los análisis de sangre forman parte de los controles que el equipo médico había programado después de la cirugía. En este caso, la Santa Sede informó que sus resultados fueron compatibles con una evolución normal para el procedimiento al que fue sometido el Pontífice.
El comunicado también señala que el proceso de recuperación continúa de acuerdo con las previsiones médicas. Esa evaluación constituye el dato principal del nuevo reporte, ya que permite conocer cómo respondió el Papa durante las primeras etapas posteriores a la intervención.
Sin embargo, el informe no incluye una fecha para el alta médica ni establece cuándo podría abandonar el lugar donde permanece bajo atención. Tampoco presenta un calendario detallado de las próximas evaluaciones. Por eso, esos aspectos no pueden darse por confirmados a partir de la información difundida hasta el momento.
Fisioterapia y primeros pasos
Además de los resultados de los estudios, los médicos informaron avances en las actividades cotidianas de León XIV. De acuerdo con el parte, el Pontífice realizó fisioterapia respiratoria y comenzó a caminar por su habitación.
La fisioterapia respiratoria fue una de las actividades mencionadas expresamente en el comunicado. El informe no detalla la duración de las sesiones ni los ejercicios realizados, pero confirma que el Papa ya comenzó con esa práctica durante el período posterior a la cirugía.
Otro de los datos comunicados por los médicos es que retomó su alimentación habitual. El reporte indica que desayunó y almorzó, una señal de que pudo volver a esas comidas durante la jornada posterior a la intervención.
La información fue difundida por Vatican News a partir de una comunicación de la Oficina de Prensa de la Santa Sede fechada el 14 de octubre. El texto recoge las conclusiones de los médicos tratantes y no incorpora pronósticos adicionales sobre los próximos días.
En su evaluación, los profesionales resumieron el estado del Pontífice con una frase concreta: la evolución continúa según lo previsto. El mensaje confirma que, de acuerdo con los controles realizados y las actividades informadas, el proceso postoperatorio sigue el curso esperado por el equipo médico.
Por el momento, el parte oficial no precisa cuándo se conocerán nuevas actualizaciones ni qué otras etapas contempla el seguimiento. Tampoco informa sobre eventuales cambios en la agenda del Papa. Cualquier novedad sobre esos puntos deberá surgir de nuevas comunicaciones de la Santa Sede.
Así, el último informe ofrece tres datos centrales sobre la recuperación de León XIV: los resultados de los análisis de sangre y la radiografía de tórax se encuentran dentro de los límites previstos para la intervención, el Pontífice comenzó a caminar por su habitación y retomó su alimentación habitual. La conclusión de los médicos es que la evolución postoperatoria es normal.