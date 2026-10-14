Parte médico

Salud del papa León XIV: el Vaticano confirmó una evolución normal tras la operación

Los médicos informaron que los análisis de sangre y la radiografía de tórax arrojaron resultados dentro de los parámetros esperados para la intervención. El Pontífice comenzó a caminar por su habitación, realizó fisioterapia respiratoria y retomó su alimentación habitual.