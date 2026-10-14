Salud del pontífice

El papa León XIV pasó una noche tranquila tras la operación por cáncer de pulmón y esperan nuevos estudios

El Vaticano confirmó que el pontífice se recupera en el hospital Gemelli de Roma, luego de una intervención en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Los médicos deben determinar si la enfermedad se extendió y si necesita un tratamiento complementario.