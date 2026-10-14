El papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado tras una operación para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho. El Vaticano comunicó este miércoles que el estado del pontífice, de 71 años, será actualizado durante la jornada, mientras el equipo médico continúa con los estudios para establecer el alcance de la enfermedad.
El papa León XIV pasó una noche tranquila tras la operación por cáncer de pulmón y esperan nuevos estudios
El Vaticano confirmó que el pontífice se recupera en el hospital Gemelli de Roma, luego de una intervención en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Los médicos deben determinar si la enfermedad se extendió y si necesita un tratamiento complementario.
La intervención se realizó el martes y consistió en la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video. Según la información difundida por la Santa Sede, el procedimiento concluyó sin complicaciones. El análisis del tejido obtenido durante la cirugía confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón.
Qué se sabe del diagnóstico y qué estudios faltan
El diagnóstico se confirmó durante la intervención a través de un examen histológico, que permite analizar las características del tejido. Sin embargo, todavía es necesario determinar con mayor precisión el estadio de la enfermedad y comprobar si las células tumorales se extendieron a otras zonas del organismo.
El alcance del tumor es uno de los factores que los especialistas consideran para definir los pasos posteriores. Según la información publicada por medios internacionales a partir de consultas a expertos, los resultados de los análisis permitirán establecer si la cirugía resulta suficiente o si será necesario indicar un tratamiento complementario.
Entre las alternativas que pueden evaluarse para este tipo de cáncer se encuentran la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia y las terapias dirigidas. La elección depende de las características del tumor, su extensión y las condiciones generales del paciente. Hasta el momento, el Vaticano no informó cuál será el tratamiento que seguirá León XIV.
La especialista Juanita Mora, portavoz de la American Lung Association, explicó en declaraciones citadas por AFP que el pronóstico del adenocarcinoma pulmonar puede ser favorable cuando se detecta en una etapa temprana y es posible extirparlo quirúrgicamente. La evolución, no obstante, depende de cada caso y de si la enfermedad se encuentra localizada o se ha diseminado.
Las estimaciones de supervivencia publicadas para pacientes con tumores detectados en etapas iniciales no permiten anticipar por sí solas el resultado individual del pontífice. Para conocer su situación clínica será necesario esperar los estudios pendientes y la información que comuniquen sus médicos.
León XIV había contado el domingo, después de la oración del Ángelus, que los médicos habían detectado un nódulo pulmonar durante exámenes recientes y que le recomendaron una intervención. Según la información difundida por el Vaticano, el hallazgo se produjo durante un control médico de rutina, sin síntomas previos que llevaran a estudiar específicamente sus pulmones.
Cómo sigue la recuperación y qué pasará con su agenda
El pontífice permanece en una habitación del décimo piso del hospital Gemelli. Antes de la operación, el Vaticano había señalado que la internación podría extenderse aproximadamente una semana, aunque todavía no se precisó cuánto tiempo necesitará para completar la recuperación ni cuándo podrá retomar sus actividades habituales.
Los especialistas destacan que, después de determinadas cirugías torácicas, la movilización temprana y la fisioterapia forman parte del proceso de recuperación, siempre de acuerdo con la evaluación médica y la evolución de cada paciente. Por ahora, no se difundieron detalles suficientes para confirmar cuándo León XIV podrá levantarse, recibir visitas o volver al Vaticano.
La internación también genera incertidumbre sobre la agenda internacional del papa. Está previsto que viaje a Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. La gira todavía no fue confirmada ni cancelada oficialmente, por lo que su realización dependerá de la evolución clínica y de las indicaciones de los profesionales que lo atienden.
En Argentina, las autoridades señalaron que los preparativos continúan mientras no exista una comunicación oficial que anuncie cambios. La visita también tiene relevancia para Perú, país donde León XIV desarrolló durante años su labor pastoral y del que obtuvo la nacionalidad.
Por el momento, la información confirmada se limita a la operación, el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar y la evolución tranquila durante la primera noche posterior a la cirugía. Los próximos resultados médicos serán determinantes para conocer si el tumor estaba localizado y qué pasos deberá seguir el pontífice.