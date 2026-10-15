La recuperación postoperatoria del papa León XIV “progresa con normalidad”, según el último parte médico difundido este jueves por el equipo que lo atiende en el Hospital Gemelli de Roma. En su tercer día de internación, los profesionales informaron que los controles de rutina tuvieron resultados normales y que una radiografía de tórax mostró una evolución favorable del pulmón operado.
El papa León XIV evoluciona favorablemente tras la operación
En su tercer día de internación en el Hospital Gemelli de Roma, los médicos informaron que la radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón operado. El Pontífice retomó algunas actividades laborales y participó de una misa en el centro médico.
El informe fue presentado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, quienes señalaron que el Santo Padre continúa con su recuperación y puede realizar sus actividades cotidianas de manera independiente. También destacaron que las sesiones de fisioterapia incluyen una amplia variedad de ejercicios físicos.
La evolución informada por los médicos se conoció mientras el Pontífice comenzó a retomar parte de su agenda desde el centro de salud. Según la Oficina de Prensa de la Santa Sede, León XIV concelebró una misa durante la mañana del jueves en una sala especialmente acondicionada en el décimo piso del hospital, una actividad que ya había realizado el miércoles por la tarde.
Qué dice el último parte médico
Los profesionales que siguen la evolución del Papa indicaron que los estudios realizados durante la mañana del jueves no presentaron resultados fuera de lo esperado. En particular, destacaron la respuesta del pulmón intervenido, que mostró signos de buena recuperación en la radiografía de tórax.
“Esta mañana, el Santo Padre se sometió a revisiones rutinarias, cuyos resultados fueron normales”, señalaron Carbone y Margaritora. En el mismo comunicado, agregaron que el estudio de imágenes evidenció “una buena recuperación del pulmón operado”.
El parte médico también hizo referencia a la autonomía del Pontífice durante esta etapa de recuperación. Según los profesionales, León XIV realiza sus actividades diarias de forma independiente y continúa con un programa de fisioterapia que contempla distintas actividades físicas.
La rehabilitación forma parte del proceso posterior a una intervención quirúrgica y se adapta a la evolución de cada paciente. En el caso del Papa, el equipo médico destacó la continuidad de estas actividades, aunque no detalló cuánto tiempo permanecerá internado ni precisó una fecha para recibir el alta.
La comunicación de los médicos concluyó con una evaluación general favorable: la recuperación postoperatoria “está progresando con normalidad”. El parte no incluyó nuevos detalles sobre el diagnóstico ni sobre eventuales tratamientos adicionales.
El Papa retomó actividades desde el Hospital Gemelli
Mientras continúa su recuperación, León XIV comenzó a mantener algunas actividades religiosas y laborales desde el hospital romano. La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el Pontífice concelebró la misa del jueves por la mañana en una sala preparada especialmente para esa finalidad en el décimo piso del establecimiento.
La misma actividad había tenido lugar el miércoles por la tarde, de acuerdo con la información oficial. La celebración permitió que el Papa mantuviera una parte de su rutina religiosa durante la internación, sin necesidad de trasladarse fuera del centro médico.
Además, el jueves por la tarde recibió al arzobispo Paolo Rudelli, Sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. El encuentro formó parte de la reanudación de sus tareas laborales, según informó la Oficina de Prensa vaticana.
La continuidad de estas actividades se produce en paralelo con los controles médicos y las sesiones de fisioterapia. Por el momento, la información oficial se limita a describir una evolución postoperatoria normal y una recuperación favorable del pulmón intervenido.
El Hospital Gemelli es uno de los centros médicos de referencia de Roma y ha atendido a distintos pontífices durante sus períodos de internación. En esta ocasión, el equipo médico y la Santa Sede mantienen informada a la opinión pública sobre la evolución de León XIV mediante partes y comunicaciones oficiales.
Por ahora, no se informó una fecha de alta hospitalaria. La evolución de los próximos días y las indicaciones del equipo médico serán determinantes para conocer cuándo podrá dejar el centro de salud y retomar sus actividades habituales fuera del hospital.