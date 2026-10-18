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León XIV reapareció ante los fieles cinco días después de su cirugía por cáncer

El papa retomó este domingo su agenda pública con el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Los médicos no descartan que pueda realizar su viaje a Sudamérica en noviembre.

Pope Leo leads the Angelus prayer from a window of the Apostolic Palace, following his discharge from hospital after surgery for lung cancer, at the Vatican, October 18, 2026. REUTERS/Yara Nardi TPX IMAGES OF THE DAYPope Leo leads the Angelus prayer from a window of the Apostolic Palace, following his discharge from hospital after surgery for lung cancer, at the Vatican, October 18, 2026. REUTERS/Yara Nardi TPX IMAGES OF THE DAY
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El papa León XIV reapareció este domingo ante los fieles en la Plaza de San Pedro, en su primera actividad pública desde la cirugía a la que fue sometido para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho.

El pontífice, de 71 años, había recibido el alta el sábado y regresó al Vaticano después de permanecer internado cuatro días en el Policlínico Gemelli de Roma.

Su primera aparición pública

León XIV se asomó a una de las ventanas del Palacio Apostólico para encabezar el tradicional rezo del Ángelus.

El papa apareció sin asistencia, habló con voz firme y saludó a los peregrinos que se acercaron a la plaza para acompañar su regreso.

Pope Leo leads the Angelus prayer from a window of the Apostolic Palace, following his discharge from hospital after surgery for lung cancer, at the Vatican, October 18, 2026. REUTERS/Yara NardiLeón XIV volvió a encabezar el Ángelus en la Plaza de San Pedro tras recibir el alta médica. Foto: Reuters

Horas antes, al abandonar el hospital, había asegurado en inglés que se sentía “mucho mejor”.

La operación y el diagnóstico

La cirugía se realizó el martes y consistió en la extracción del lóbulo inferior del pulmón derecho.

La intervención confirmó la presencia de un adenocarcinoma, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón.

Los médicos continúan analizando el tumor y los ganglios para determinar si será necesario avanzar con tratamientos complementarios.

Faithful cheer in St. Peter's Square as Pope Leo leads the Angelus prayer from a window of the Apostolic Palace, following his discharge from hospital after surgery for lung cancer, at the Vatican, October 18, 2026. REUTERS/Matteo MinnellaLeón XIV volvió a encabezar el Ángelus en la Plaza de San Pedro tras recibir el alta médica. Foto: Reuters

Qué tratamientos podrían indicarle

Los resultados histológicos y los estudios moleculares serán determinantes para definir los próximos pasos médicos.

Entre las opciones posibles se encuentran la quimioterapia, una combinación de quimioterapia e inmunoterapia o tratamientos dirigidos según las características genéticas del tumor.

Por el momento, el Vaticano no confirmó que se haya indicado ninguna de esas alternativas.

Pope Leo leads the Angelus prayer from a window of the Apostolic Palace following his discharge from hospital after surgery to remove part of his right lung following a cancer diagnosis, at the Vatican, October 18, 2026. REUTERS/Remo CasilliLeón XIV volvió a encabezar el Ángelus en la Plaza de San Pedro tras recibir el alta médica. Foto: Reuters

El viaje a Sudamérica

La próxima gran actividad prevista en la agenda de León XIV es una gira por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

El itinerario contempla numerosos vuelos y traslados, por lo que su realización quedó bajo observación después de la cirugía.

Sin embargo, su cirujano, Stefano Margaritora, señaló que actualmente no existen “razones clínicas” que impidan concretar el viaje.

Los médicos estiman una rápida recuperación

Margaritora indicó que espera que el pontífice complete la recuperación quirúrgica en unos diez días.

El especialista también consideró que un viaje aéreo de larga distancia dentro de aproximadamente tres semanas podría realizarse si la evolución continúa de manera favorable.

El Vaticano deberá definir en los próximos días si mantiene sin modificaciones la gira prevista por Sudamérica.

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