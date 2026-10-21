Declaración del CIN

Rectores responden a Torrendell: “Descalificar a las universidades no exime de cumplir la ley”

El Consejo Interuniversitario Nacional rechazó que el secretario de Educación calificara como un “acuerdo de casta” la posición de las autoridades universitarias en defensa del financiamiento. Cuestionó los indicadores utilizados por el funcionario y pidió participar del debate en Diputados.