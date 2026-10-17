El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, relativizó las críticas de la oposición porque dos legisladores de Provincias Unidas no colaboraron en el quórum en la Cámara de Diputados para derogar el DNU 70 del presidente Javier Milei. No obstante, el mandatario recalcó la necesidad de que haya más presupuesto para las universidades nacionales.
Pullaro: "Acompañamos el mayor financiamiento a las universidades"
El gobernador de la provincia de Santa Fe dejó valoraciones sobre coyuntura durante la inauguración de la sexta subasta de bienes incautados.
"La oposición a mí siempre me critica y está bien que así sea. Es el juego de la política. No voy a entrar a contestarle cosas que no son verdad. Estaría entrando en el juego que pretenden hacer desde la oposición. Siempre voy a defender a la provincia invencible de Santa Fe. Siempre voy a poner el cuerpo y la cara por la provincia de Santa Fe y siempre vamos a defender a la educación pública. Lo van a ver en cómo nuestros legisladores van a acompañar en el presupuesto el mayor financiamiento hacia las universidades. Lo que dice la oposición ustedes saben que no es verdad y todos en Santa Fe saben dónde está parado el gobernador y el gobierno de la provincia", señaló.
Luego, repudió la violencia suscitada tras la marcha universitaria contra el Congreso. "Está mal; no tiene que haber violencia y en Santa Fe lo demostramos y lo mostramos permanentemente. Tiene que haber diálogo entre las instituciones, tiene que haber diálogo democrático entre los partidos políticos. Argentina va a salir adelante cuando nos podamos sentar en una mesa y poder poner las ideas arriba de la mesa, debatir y que las mayorías puedan construir una política pública. Es lo que podemos mostrar en la provincia de Santa Fe. Acá en Santa Fe no pensamos todos lo mismo, pero nos podemos sentar en una mesa, podemos votar leyes por mayoría, podemos avanzar, reformamos la Constitución después de 62 años. Esto es porque hay diálogo. ¿Pensamos lo mismo? No, pero nos sentamos en una mesa. Si no puede haber diálogo, mucho menos puede haber violencia y por supuesto que condenamos la violencia de ambas partes".
Sobre el debate en el Congreso acerca del Presupuesto 2027, Pullaro marcó dos cosas. "Como gobernador siempre me vieron defender a la provincia de Santa Fe y cuando tuve que ponerme frente del Gobierno nacional para defender a la provincia de Santa Fe, siempre lo hice. Cuando tuve que acompañar políticas públicas que entendía que eran correctas, también lo hice: como es la baja de la inflación, como es haber terminado con el déficit fiscal y como es haber ordenado muchas variables macroeconómicas en una Argentina que parecía que no tenía destino con el kirchnerismo. Ahora bien, a la gente le cuesta llegar a fin de mes y nosotros tenemos que trabajar para que la gente pueda estar mejor. La provincia de Santa Fe es una de las que más le aporta al Estado nacional y necesitamos que parte de lo que le aportamos al Estado nacional pueda volver en mejor infraestructura, en mejores rutas, en mejor energía, es decir, tengamos una mejor matriz eléctrica y de gasoductos para poder lograr producir más barato y desde ese lugar poder generar empleo, que es lo que hace falta hoy a la República Argentina".
Prometió que el gobierno y los legisladores "van a trabajar para cuidar a la industria, vamos a trabajar en Santa Fe para cuidar al campo y vamos a trabajar en Santa Fe también para defender a la educación pública, porque somos producto del sistema universitario argentino que se basa en la educación pública".
Mapa
Hubo 8.796 personas anotadas a través de la página web del Gobierno provincial para la subasta. No todos se hicieron presentes en la Belgrano a la hora del remate. El secretario del Colegio de Martilleros, Pedro Búsico, recordó antes de poner en marcha la subasta las reglas del juego. Cajas habilitadas para que cada comprador deposite el 10% del valor en Aprad y otro 10% de comisión del martillero. También aclaró que el que desista de la compra una vez bajado el martillo es pasible de multas establecidas por ley.
La mayoría de los anotados son oriundos de la provincia: 7.139 que llegaron de varias localidades.
El resto son 565, a Entre Ríos; 519, a Buenos Aires; 214, a Córdoba; 79, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 37, a Chaco; 32, a Corrientes; 30, a Misiones; 25, a Neuquén; 23, a La Pampa; 19, a Santiago del Estero; 14, a Mendoza; 13, a San Luis; 12, a Catamarca y otras 12, a Salta; 11, a Tucumán; 10, a Formosa; 9, a Jujuy; 7, a San Juan y otros 7, a Tierra del Fuego; 6, a Chubut; 5, a Santa Cruz y otros 5, a Río Negro; y 3, a La Rioja.