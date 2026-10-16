La provincia de Santa Fe se consolidó una vez más entre las jurisdicciones con mejores estándares de transparencia fiscal del país, al alcanzar un puntaje de 9,45 puntos sobre 10 en la edición 2025 del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP).
Santa Fe continúa en la vanguardia nacional de transparencia presupuestaria entre provincias
Se ubicó en el quinto lugar entre los 24 distritos del país. Pese a mantener puntaje perfecto en la gestión de recursos y ley de leyes, la falta de publicación del "presupuesto ciudadano" 2025 motivó un descenso de 0,25 puntos respecto a la medición anterior.
El relevamiento, elaborado de forma ininterrumpida desde hace 13 años por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), ubicó a la provincia en el quinto puesto del ranking nacional, por detrás de Tierra del Fuego (10,00), Córdoba (9,90), Entre Ríos (9,55) y La Pampa (9,55).
Al comparar el desempeño actual con el informe del año anterior, Santa Fe registró una leve disminución de 0,25 puntos, pasando de los 9,70 puntos logrados en 2024 a los 9,45 puntos en 2025. El desglose por bloques permite identificar que la provincia conservó calificaciones sobresalientes en la estructura central del índice.
Presupuesto: 2,60 puntos (100% de cumplimiento del máximo posible).
Recursos: 3,55 puntos (100% de cumplimiento del máximo posible).
Ejecución y rendición de cuentas: 3,10 puntos sobre un máximo de 3,40.
Sin embargo, el achicamiento del puntaje global obedeció íntegramente a lo sucedido en el pilar de Divulgación, donde la provincia descendió de 0,45 a 0,20 puntos.
De acuerdo con las autoras del estudio -las economistas Paula Szenkman, Ada Luz Cabrera y Dalila Gómez-, esta baja estuvo directamente asociada a la "falta de disponibilidad del presupuesto en formato ciudadano correspondiente al ejercicio 2025" en las plataformas oficiales del gobierno provincial.
¿Qué mide el ITPP?
Según detalla el Documento de Políticas Públicas N° 254 de CIPPEC, el ITPP evalúa en forma anual "la cantidad, el nivel de desagregación y la actualización de la información presupuestaria y fiscal disponible en los sitios web oficiales de las 24 jurisdicciones argentinas".
Su metodología simula la búsqueda activa que realizaría cualquier ciudadano para acceder a la información pública provincial y mide la transparencia a través de dos dimensiones centrales: la disponibilidad y nivel de detalle de los datos online, y el grado de rezago con que se publican.
El índice consolida sus resultados en cuatro bloques: Presupuesto, Ejecución y rendición de cuentas, Recursos y Divulgación. En cuanto a la relevancia del indicador, los autores del trabajo destacan el complejo escenario fiscal en el que interactúan las provincias.
En el informe argumentan textualmente que "en un contexto de restricciones presupuestarias y crecientes demandas sobre el uso de los recursos públicos, la transparencia fiscal adquiere un papel central en la gestión de los gobiernos provinciales.
"Las provincias -añaden- tienen a su cargo servicios públicos esenciales, como educación, salud, seguridad e infraestructura, pero cuentan con una participación limitada en la recaudación tributaria. Mientras que la Nación concentra el 78,6% de los ingresos fiscales, las provincias perciben directamente el 17,5% de los impuestos".
En este marco de asimetría, la difusión clara de las cuentas públicas se transforma en un pilar democrático indiscutible.
Informalidad y derecho ciudadano
"La disponibilidad de información fiscal no solo constituye una condición para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sino que también contribuye al seguimiento ciudadano de las políticas públicas, fortalece la rendición de cuentas y favorece un debate informado sobre la asignación y utilización de los recursos públicos", dicen las autoras del reporte.
En el plano general, la edición 2025 del ITPP arrojó un promedio nacional de 8,3 puntos, lo que significó una suba de 0,4 puntos en comparación con 2024 y consolidó por segunda vez en la historia un desempeño general por encima del umbral de los 8 puntos.
Entre los aspectos más destacados del escenario provincial, 15 provincias mejoraron su desempeño, 1 se mantuvo sin cambios (Córdoba con 9,90) y 8 registraron caídas en sus puntajes.
Tierra del Fuego encabezó la nómina nacional con puntaje perfecto (10,00). Por su parte, Río Negro evidenció la mayor suba absoluta (+2,1 puntos, alcanzando 8,1), seguida por Catamarca (+1,8 puntos globales) y Buenos Aires (+1,7 puntos).
La Rioja sufrió la caída más pronunciada (-0,85 puntos, ubicándose en 6,95), explicada por la omisión en la publicación de la Cuenta de Inversión 2024. Le siguieron Tucumán (-0,55) y Santiago del Estero (-0,50).
Por segundo año consecutivo, la dispersión entre jurisdicciones se mantuvo en su mínimo histórico (1,4 puntos), lo que da cuenta de una mayor homogeneidad en las prácticas de visibilización fiscal del país.
El desafío de la divulgación
El bloque de Recursos lideró el nivel de cumplimiento medio (88%), seguido por Presupuesto (82%) y Ejecución (78%). En contraste, Divulgación sufrió una caída de 6 puntos porcentuales a nivel nacional (pasando del 78% al 72%), debido a que la cantidad de distritos que publicaron el "Presupuesto Ciudadano" disminuyó de 15 a 12 en todo el territorio argentino.
Con este diagnóstico, Santa Fe conserva una posición destacada de liderazgo técnico en la publicación de sus recursos y presupuestos, aunque enfrenta el desafío directo de reincorporar formatos accesibles para que la ciudadanía santafesina consulte sin barreras técnicas el destino de los fondos públicos.