Informe del CIPPEC

Santa Fe continúa en la vanguardia nacional de transparencia presupuestaria entre provincias

Se ubicó en el quinto lugar entre los 24 distritos del país. Pese a mantener puntaje perfecto en la gestión de recursos y ley de leyes, la falta de publicación del "presupuesto ciudadano" 2025 motivó un descenso de 0,25 puntos respecto a la medición anterior.