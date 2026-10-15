El aumento de la expectativa de vida y la caída de la natalidad están modificando la estructura de la población y plantean nuevos desafíos para el Estado, desde la organización del sistema educativo y sanitario hasta la previsión social y el acceso a la vivienda. El diputado de la provincia de Santa Fe, Rubén Galassi, advirtió que se trata de un proceso en marcha y remarcó la necesidad de anticiparse a sus consecuencias.
Galassi pidió repensar las políticas públicas en Santa Fe ante el cambio demográfico
El diputado provincial analizó las consecuencias de esta transformación en áreas como educación, salud, vivienda y jubilaciones, y propuso una estrategia estatal coordinada que permita anticiparse a las nuevas necesidades de la población.
Galassi explicó que la expectativa de vida promedio pasó de unos 70 a 80 años en las últimas tres décadas. Al mismo tiempo, la cantidad de nacimientos cayó por debajo del nivel necesario para mantener el reemplazo poblacional.
Según detalló, para sostener ese equilibrio deberían nacer 21 niños por cada diez mujeres en edad reproductiva. Sin embargo, actualmente el promedio en Argentina, incluida Santa Fe, se ubica entre 12 y 13. La tendencia comenzó a profundizarse en 2013 y se acentuó después de la pandemia.
El legislador advirtió que esta transformación tiene consecuencias en múltiples ámbitos, entre ellos la educación, la salud, el sistema previsional, el mercado laboral y la planificación habitacional. Por eso, consideró necesario revisar las políticas públicas para responder a las nuevas características de la población.
Los desafíos de la planificación
Para Galassi, la disminución de la población infantil también puede representar una oportunidad para mejorar la calidad educativa. En lugar de concentrar los esfuerzos exclusivamente en ampliar la infraestructura escolar, propuso aprovechar la menor cantidad de alumnos para fortalecer el trabajo docente y reducir la sobrecarga en las aulas.
"En vez de tener aulas superpobladas y maestros desbordados, podemos tener más maestros para menos niños", planteó. En esa línea, sostuvo que será necesario reorganizar los recursos y adecuar las instalaciones escolares a la evolución de la matrícula.
La planificación habitacional también deberá contemplar los cambios en la composición de los hogares. El diputado planteó la necesidad de evaluar si el Estado debe seguir priorizando viviendas de varios dormitorios o responder a una demanda creciente de hogares unipersonales, parejas y familias con un solo hijo.
Otro de los puntos centrales es el cuidado de los adultos mayores. Galassi señaló que históricamente esa responsabilidad recayó en gran medida sobre las mujeres, tanto en la crianza de los niños como en la atención de las personas mayores. Frente a una población con menos descendientes, advirtió que será necesario desarrollar estructuras de cuidado para quienes no cuenten con una red familiar cercana.
Una estrategia que trascienda los gobiernos
Ante este escenario, Galassi sostuvo que Santa Fe cuenta con recursos humanos, conocimiento científico y datos estadísticos suficientes para anticiparse a los cambios, sin necesidad de crear nuevas estructuras burocráticas. Su propuesta apunta a coordinar las distintas áreas del Poder Ejecutivo y establecer una planificación común.
"Lo que plantea por ley es una mirada estratégica del Estado, un plan que esté por encima de los gobiernos de turno y que utilice los recursos ya existentes", indicó.
El legislador remarcó que los datos demográficos permiten proyectar con anticipación las necesidades de los próximos años. Por ejemplo, conocer la cantidad de nacimientos registrados permite estimar cuántos niños ingresarán al sistema educativo, mientras que el aumento de la longevidad exige preparar los servicios sanitarios y de atención.
También advirtió sobre las tensiones que enfrentará el sistema previsional, tanto a nivel nacional como en las cajas provinciales. En ese sentido, insistió en que las autoridades deben incorporar estas proyecciones a la toma de decisiones. "Lo peor que podemos hacer es mirar para otro lado", afirmó.
Además, mencionó entre los factores que explican la caída de la natalidad los cambios económicos y culturales, el mayor protagonismo de las mujeres en la sociedad y la disminución de los embarazos no deseados en adolescentes. Para el diputado, comprender estas transformaciones es fundamental para diseñar respuestas acordes con las nuevas demandas sociales.
La mirada puesta en 2027
En el plano político, Galassi destacó la participación del socialismo en el gobierno provincial encabezado por Maximiliano Pullaro. Aseguró que dirigentes del partido ocupan responsabilidades en distintas áreas de la gestión, entre ellas obra pública, economía, educación, salud y vialidad.
"Trabajamos mucho para consolidar este proyecto de Unidos que está cambiando la provincia con mucha inversión en infraestructura", afirmó. También señaló la presencia del socialismo en los gobiernos locales y su responsabilidad en la Legislatura, donde Clara García preside la Cámara de Diputados.
Al evaluar la gestión provincial, resaltó las inversiones en infraestructura vial, sanitaria y educativa, que vinculó con el ordenamiento de las cuentas públicas y la autorización legislativa para acceder a créditos internacionales. Entre las obras mencionó los gasoductos, los acueductos, los hospitales de Rafaela y Rosario y la ampliación del Hospital de Niños.
De cara a las elecciones de 2027, el diputado planteó la necesidad de sostener el proyecto de gobierno y buscar un equilibrio en el papel del Estado. Cuestionó tanto las posiciones que le asignan la responsabilidad de resolver todos los problemas como aquellas que proponen su retiro de distintas áreas.
"Creo que hay que encontrar un punto de equilibrio y Santa Fe en ese sentido muestra un camino", expresó.
Por último, valoró el diálogo institucional con la oposición, especialmente en el abordaje de los problemas de inseguridad. Para Galassi, la posibilidad de construir acuerdos entre distintos espacios políticos es uno de los aspectos que Santa Fe puede aportar al debate nacional.