No habría todavía acuerdos en Unidos

Nuevo plenario en Diputados para reglar mecanismos de participación ciudadana

El asunto ya votado por el Senado de Santa Fe tiene tratamiento preferencial para este jueves. Antes, se reunirán las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías para intentar avanzar en un texto.