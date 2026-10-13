Prevención ante el fenómeno climático

El Gobierno de Santa Fe monitorea los ríos y sostiene las tareas preventivas ante la llegada de El Niño

La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, aseguró que los niveles de los ríos en territorio santafesino se mantienen dentro de los parámetros habituales. Destacó la limpieza de canales troncales, las obras de defensa y el trabajo coordinado con los gobiernos locales ante posibles alertas.