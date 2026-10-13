Ante los desbordes registrados en algunos ríos del Litoral Norte y la preocupación por los efectos que podría generar el fenómeno de El Niño, el Gobierno de Santa Fe sostiene las tareas de prevención y monitoreo en distintos puntos de la provincia.
El Gobierno de Santa Fe monitorea los ríos y sostiene las tareas preventivas ante la llegada de El Niño
La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, aseguró que los niveles de los ríos en territorio santafesino se mantienen dentro de los parámetros habituales. Destacó la limpieza de canales troncales, las obras de defensa y el trabajo coordinado con los gobiernos locales ante posibles alertas.
La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, señaló que las acciones incluyen la limpieza de canales troncales, la ejecución de obras públicas y la coordinación con los gobiernos locales para responder ante eventuales contingencias.
“Por ahora, los niveles del río en lo que tiene que ver con la zona de la provincia de Santa Fe no vienen generando un aumento por encima del promedio que tienen que tener”, afirmó la funcionaria, quien remarcó que el seguimiento de la situación continúa a través de los organismos provinciales.
En ese sentido, explicó que el Comité Operativo de Emergencia, mediante Protección Civil, monitorea los escenarios que se presentan y emite alertas para coordinar las acciones necesarias con las autoridades locales.
Limpieza de canales y obras de infraestructura
Coudannes destacó que la Provincia mantiene los trabajos de limpieza de los canales troncales del sur, centro y norte santafesino, como parte de las medidas orientadas a mejorar el escurrimiento del agua ante episodios de lluvias intensas.
Además, mencionó las intervenciones en defensas, alteos y caminos rurales, obras que forman parte de las acciones preventivas desplegadas en diferentes departamentos.
“Continuamos con la limpieza de los canales troncales sur, del centro y del norte”, indicó la vocera, y sostuvo que las tareas se realizan de manera sostenida en el territorio provincial.
La funcionaria también señaló que el trabajo comenzó antes de la actual situación climática. Según explicó, las acciones de planificación y prevención se desarrollan desde 2024, incluso durante el período de sequía, con el objetivo de anticiparse a posibles cambios en las condiciones hídricas.
Coordinación con municipios y comunas
Otro de los ejes mencionados por la vocera fue la articulación entre el gobierno provincial y las administraciones locales. Coudannes sostuvo que la coordinación se mantiene tanto en materia de obras como en el seguimiento de las alertas emitidas por Protección Civil.
En particular, hizo referencia al trabajo conjunto con la ciudad de Santa Fe y con los gobiernos locales de los distintos departamentos, en función de las necesidades de cada zona.
Mientras continúan los monitoreos, la Provincia mantiene las tareas de infraestructura y prevención frente a un escenario climático que requiere atención sobre la evolución de los ríos y las precipitaciones.
Por el momento, según lo informado por Coudannes, los niveles de los cursos de agua en territorio santafesino no muestran aumentos por encima de los valores habituales. De todos modos, el seguimiento de la situación y la coordinación con los municipios y comunas continúan como parte de la estrategia ante posibles contingencias.