Proyectos familiares

Baja natalidad en Argentina: el 54% de los varones no alcanzó el número de hijos que desea

Una encuesta del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) muestra que el descenso de la fecundidad no implica necesariamente la desaparición del deseo de ser padre o madre. Las tareas cotidianas de cuidado continúan distribuyéndose de manera desigual.