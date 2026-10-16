"Para la gente es, en algún caso, hacer un buen negocio o conseguir algún vehículo que estaba esperando o estaba teniendo ganas de tener por un precio menor a lo que saldría en el precio del mercado. Para nosotros es un mensaje muy fuerte contra la criminalidad organizada y contra la impunidad". La frase la pronunció el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, minutos antes de iniciarse el nuevo remate de bienes decomisados al delito en una colmada Estación Belgrano.
Pullaro: "Es un mensaje muy fuerte del Estado contra la impunidad"
Pullaro destacó la importancia de la aplicación de la ley en la provincia. Compradores de todas las provincias anotados para participar y presencia de ministros y funcionarios de otros estados para conocer el funcionamiento del sistema.
Es el sexto remate de este tipo que concreta la actual administración provincial, la tercera en llevarlos adelante aunque nunca antes con tanta peridiocidad. Nunca como en esta ocasión hubo tantos inscriptos e incluso de todas las provincias. De los casi 9 mil anotados, más de 4 mil estaban sentados cuando se remató el primer vehículo, una Ford Ranger 4x4. A esa hora, había cola para ingresar a la Belgrano de los anotados.
Los oferentes o posibles compradores eran requisados de armas, pasaban por mesa de entradas y se retiraban con el cartel con el número de inscripción que les sirvió para pujar. Ingreso ordenado, en algunos casos de grupos, otros en pareja y hasta algunos que chicos; muchos con termo y mate para pasar la tarde.
Pullaro llegó un rato antes del inicio del remate a la Belgrano con el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza y la vocera, Virginia Coudannes. Ya estaba en la Belgrano el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido y enseguida se sumó el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.
El gobernador se detuvo a observar coches y motos que estaban exhibidas en la Belgrano y saludó a muchos de los posibles compradores que en muchos casos le pidieron fotos.
"Estos remates empezaron cuando yo era ministro de Seguridad y Matías (Figueroa Escauriza) estaba en el Ministerio de Justicia", recordó Pullaro ante los periodistas. Eran tiempos de Miguel Lifschitz gobernador. La Ley N° 13579 que habilita los remates de bienes incautados al delito y crea la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) como ente autárquico dentro del Ministerio de Justicia se dictó en septiembre de 2016 durante la gestión de Antonio Bonfatti.
"Para nosotros son muy importante estos remates porque es un mensaje muy fuerte que da el Estado contra la impunidad. El Estado lleva adelante investigaciones en casos complejas, detiene a los delincuentes, en muchos casos delincuentes violentos, los mete presos, en muchos casos los aísla, también. Esto es una demostración de fuerza y de poder del Estado: que los bienes por los cuales cometieron diferentes tipos de delitos hoy son subastados a la gente", explicó el gobernador.
Destacó que "la subasta fue ganando confianza en la sociedad" y remarcó que era el remate que más inscriptos tuvo y de todas las provincias. "Al principio había un poco de dudas de si los vehículos se iban a poder utilizar, si alguno iba a poder tener un problema. Eso se explicó y quedó saldado. Nadie tuvo problemas y hoy en día hay mucha expectativa. Para la gente es, en algún caso, hacer un buen negocio o conseguir algún vehículo que estaba teniendo ganas de tener por un precio menor, en principio, a lo que saldría en el precio del mercado. Para nosotros es un mensaje muy fuerte contra la criminalidad organizada y contra la impunidad".
Santa Fe es una de las pocas provincias que tiene el sistema y en el Congreso todavía no se ha dictado una ley en este sentido. "El Estado va a seguir avanzando contra aquellos que cometen delitos. Esta es una provincia que estuvo muy golpeada por el delito y muy golpeada por la violencia. Gracias a Dios hemos contenido la violencia y hemos bajado de manera contundente el delito en la provincia, pero hay que seguir avanzando. Esto significa que la gente tiene mucha expectativa en esto, pero también tiene confianza en el Estado".
La transmisión de la subasta
El gobernador destacó que estaba presente el ministro de Gobierno de Chubut, Victoriano Eraso Parodi quien vino a recabar experiencia así como funcionarios de otras provincias. Pullaro recordó que antes del dictado de la Ley N° 13.579, los vehículos decomisados quedaban por los siglos de los siglos tirados en las comisarías o en depósitos judiciales y después se terminaban compactando.
Entonces comparó con lo que ocurre hoy. "Primero damos un mensaje muy fuerte a las organizaciones criminales: el objeto de esas organizaciones es comprar estos bienes; aquí el Estado se los saca y los subasta. Y en segundo término, esos recursos que se juntan en esta subasta van o a víctimas que sufrieron algún delito —y ahí está el resarcimiento que hace el Estado— o, en muchos casos van a asociaciones civiles para hacer el bien. Una acción negativa o a través del mal de haber cometido un delito va y se utiliza para hacer una acción positiva, que es para construir mayor ciudadanía".
"La ley de extinción de dominio es fundamental porque sacarle los recursos a las organizaciones criminales, ponerlos a disposición de la gente, pero fundamentalmente desfinanciar a las organizaciones criminales es golpearles en el corazón. Si a una organización criminal le dejás los recursos, tienen para pagar los mejores abogados y los mejores contadores. Y es posible que tengan menores penas si eso es así, porque tienen hasta la capacidad de corromper. Aquí lo que sucede es que bien que se utilizó para cometer un delito o que es producto de un delito, como puede ser el lavado de activos, el Estado santafesino lo incauta y lo subasta, pero lo subasta inmediatamente".
El remate se inició con una camioneta Ford Ranger, 4x4, modelo 2020 con una base de $10 millones que el rematador bajó el martillo en $40 millones.
Los lotes a rematar fueron 224: había 91 motocicletas, 80 vehículos, dos lanchas, 40 bicicletas, un inmueble en Rosario y 10 máquinas arcade retro para restaurar.
Asistentes
En la apertura del remate estuvo Pullaro quien junto a Figueroa Escauriza pusieron en marcha el acto. En la platea hubo varios ministros como Fabián Bastia (Gobierno); Victoria Tejeda (Igualdad y Desarrollo Humano); Susana Rueda (Cultura) o secretarios de Estado como Emilio Jatón (Derechos Humanos). Entre los diputados se los vio a Rubén Galassi y a José Corral.
En tanto, el intendente Juan Pablo Poletti también estuvo en la Belgrano con varios concejales. En primera fila además estuvo el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo.