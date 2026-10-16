Efectos de El Niño

Santa Fe suma 90 bombas para prevenir inundaciones: cómo y dónde se distribuirán

La inversión supera los $1.100 millones e incluye equipos de gran caudal y de desagote. La distribución tendrá en cuenta las zonas de mayor riesgo hídrico, ante los pronósticos meteorológicos y la posible crecida del río Paraná.