Cuentas municipales

Presupuesto 2027 en Santa Fe: más bacheo, calles sin tierra y prevención ante El Niño

El secretario de Hacienda, José Serruya, adelantó que el proyecto se presentaría en la primera quincena de noviembre. El plan apunta a mejorar las calles, reforzar la limpieza y anticiparse al fenómeno de El Niño.