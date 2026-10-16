Finalmente, el Concejo de Santa Fe le dio luz verde al régimen con facilidades de pago para que los ciudadanos de la ciudad capital que adeudan multas de tránsito y dentro del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM), puedan ponerse al día con estas obligaciones.
Hay moratoria para pagar multas de tránsito en la ciudad de Santa Fe: cómo adherirse al beneficio
El régimen excepcional con facilidades de pago será por tiempo determinado, y sólo para las infracciones en la vía pública y de estacionamiento cometidas hasta el 31 de julio. Las opciones para ponerse al día.
Como había comentado El Litoral, esta propuesta surgió del propio municipio a cargo de Juan Pablo Poletti, luego del plan de facilidades de pago lanzado para abonar cuotas de la TGI y del Derecho de Registro e Inspección (DREI), entre otros tributos. Se admitió desde el gobierno local una caída en la recaudación de estos fondos genuinos.
La nueva moratoria de regularización de multas por contravenciones en el tránsito y en el estacionamiento en la vía pública abarca aquellas infracciones cometidas hasta el 31 de julio de 2026, “y que se encuentren pendientes de sentencia por la Justicia Administrativa de Faltas”, dice el despacho aprobado.
Quienes se acojan a este plan deberán dar su reconocimiento expreso de las infracciones constatadas por el municipio, y la aceptación de las condiciones establecidas en la ordenanza, “a cambio de los beneficios previstos respecto de las penas de multa correspondientes”.
Dos facilidades
Este régimen tendrá una vigencia de 60 días y se estructurará de acuerdo con dos modalidades.
- La primera es el pago contado: “Quienes se acojan a esta modalidad abonarán el 50% del mínimo de Unidades Fijas (UF) correspondientes a las infracciones reconocidas, a través de la aplicación móvil del municipio (App Santa Fe), el sitio web institucional o concurriendo a las oficinas de la Justicia Administrativa de Faltas”, dice el texto aprobado.
- Y la segunda es por convenio de pago: los vecinos que adhieran abonarán el 80% del mínimo de Unidades Fijas (UF) correspondientes a las infracciones reconocidas, hasta en seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un interés del 2% mensual. Aquí sí, deberán concurrir personalmente a las oficinas de la Justicia Administrativa de Faltas.
“El acogimiento a un convenio de pago quedará perfeccionado con el reconocimiento de las infracciones y el pago de la primera cuota acordada. El convenio implicará la emisión de la resolución sancionatoria correspondiente, cuya ejecución quedará suspendida al cumplimiento de las cuotas”, explica luego el despacho.
A tener en cuenta: el incumplimiento de cualquiera de las cuotas convenidas “producirá de pleno derecho la pérdida del beneficio de reducción de la multa y la caducidad automática del convenio, sin necesidad de intimación alguna. Verificado el incumplimiento, se declarará la caducidad del plan de pagos”, se advierte.
Un ejemplo
Un ejemplo que puede graficar el beneficio. Para la infracción por circular en moto sin usar el casco protector normalizado (contravención de tránsito), tanto el conductor como el acompañante, la multa tiene un mínimo de 50 UF. Esto equivale a 107.550 pesos.
Por pago contado, el contribuyente que se pliegue al régimen podrá abonar 53.775 pesos, es decir, el 50%. Y por convenio de pago, el monto sería de 21.510 pesos, en seis cuotas consecutivas y con un recargo del 2%. Los montos son estimativos.
Tres excepciones
Quedan expresamente excluidas de los alcances de este régimen la contravención de alcoholemia/narcolemia positiva, es decir, la conducción de vehículos “en estado de manifiesta alteración psíquica, de ebriedad o bajo los efectos de tóxicos o estupefacientes; así como la negativa a realizar las pruebas o test requeridos por la autoridad.
También, se expluye la infracción por disputar carreras en la vía pública, más conocida como “picadas”; y aquellas multas sobre las cuales ya hubiese recaído sentencia o se encontraran en proceso de ejecución.
En el recinto
La concejala María Beatriz Barletta (Interbloque oficialista “Unidos”) consideró que la propuesta busca “generar una oportunidad, dar una herramienta o facilitarle a un ciudadano poder ponerse al día con sus obligaciones. Sabemos lo que pasa en muchas familias en cuanto a la situación económica general”.
En general, la ciudadanía quiere ponerse al día: “Por eso es importante generar esta oportunidad”, subrayó. “No queremos con esto dejar reivindicar a aquellas personas que sí se encuentran al día. Debemos preservar y reconocer al vecino que respeta las normativas vigentes y maneja con responsabilidad”.
“Definitivamente hay que bajar un cambio, ser conscientes cuando manejamos; de comprender que el respeto de las normas tiene relación con el cuidado de la vida. Muchos dicen que las multas tienen un fin recaudatorio, y no es así; si no se cometieran infracciones, no se recaudaría… El objetivo es la seguridad vial”, dijo la edila.
Jorgelina Mudallel, del Bloque PJ, quien venía insistiendo con un plan de alivio fiscal para este tipo de contravenciones, consideró que hay muchas multas que son muy onerosas: “Hay gente que quiere pagarlas pero no pueden hacerlo, por la situación económica. Cualquier tipo de avance en este tipo, acompañamos”.
“Como legisladores estamos para dar respuesta a la demanda real. La situación del endeudamiento por multas es una realidad, y los contribuyentes nos manifiestan que tienen voluntad de pagar. Pero las modalidades ofrecidas no les permitían ejercer esa voluntad de pago. Creo que esto es un pequeño avance”, cerró Mudallel.