Mensaje al Concejo

Punto por punto, qué dice la letra fina de la moratoria para pagar las multas de tránsito en Santa Fe ciudad

El municipio plantea un “régimen excepcional” para que quienes cometieron infracciones en la vía pública y de estacionamiento se pongan al día con el abono de las sanciones. Quedan exceptuadas las “picadas” y alcoholemias positivas.