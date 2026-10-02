Santa Fe ciudad

Proponen descuentos y cuotas para pagar multas en Santa Fe, salvo en alcoholemia y picadas

La iniciativa del Ejecutivo alcanza a las infracciones cometidas hasta el 31 de julio de 2026. Si el Concejo la aprueba, tendrá una vigencia de 60 días. El beneficio incluirá faltas de tránsito, estacionamiento y semáforos, pero dejará afuera las alcoholemias positivas y las picadas.