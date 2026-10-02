La Municipalidad de Santa Fe envió al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para establecer un nuevo régimen excepcional de regularización de multas de tránsito y vinculadas al Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM). La propuesta busca que vecinos con deudas pendientes puedan ponerse al día mediante descuentos y alternativas de financiación.
Proponen descuentos y cuotas para pagar multas en Santa Fe, salvo en alcoholemia y picadas
La iniciativa del Ejecutivo alcanza a las infracciones cometidas hasta el 31 de julio de 2026. Si el Concejo la aprueba, tendrá una vigencia de 60 días. El beneficio incluirá faltas de tránsito, estacionamiento y semáforos, pero dejará afuera las alcoholemias positivas y las picadas.
El régimen comprenderá las infracciones cometidas hasta el 31 de julio de 2026 que se encuentren pendientes de resolución ante la Justicia Administrativa de Faltas. En caso de ser aprobado por el Legislativo, tendrá una vigencia de 60 días.
La principal alternativa será el pago de contado: quienes reconozcan la infracción podrán abonar el 50% del mínimo correspondiente a la multa. También se contempla la posibilidad de financiar la deuda en hasta seis cuotas con tarjeta.
El intendente Juan Pablo Poletti explicó que la medida fue pensada especialmente para quienes acumularon infracciones y se encuentran con dificultades para regularizar su situación al momento de renovar el carnet de conducir.
“Ojalá todo el cuerpo de concejales lo valore, lo evalúe y pueda estar apoyando. Creemos que es una manera también de que, en este momento crítico de muchos ciudadanos y ciudadanas, en un momento de crisis económica, puedan estar poniéndose al día con una moratoria”, sostuvo. Y agregó: “Muchas veces, al haber control, hay gente que quiere renovar y que por ahí tiene abultadas multas o tiene multas que ni sabía que le aparecieron, que le acumularon durante los años que no renuevan”.
Según planteó el intendente, el problema adquiere otra dimensión cuando la renovación de la licencia resulta necesaria para trabajar. “A veces uno guarda para renovar el carnet y después se queda sin la posibilidad y a veces son fuentes de trabajo, a veces es cómo llevan el pan a la casa”, señaló.
Qué multas estarán incluidas
El proyecto contempla las faltas generales de tránsito, estacionamiento y las infracciones por semáforos, además de las vinculadas al SEOM.
Quedarán expresamente excluidas las infracciones por alcoholemia positiva y picadas. “Las excluidas que no nos parece que puedan ir a una moratoria son alcoholemia positiva y picadas. Esas dos quedan fuera de la moratoria”, confirmó Poletti.
La decisión de establecer un régimen especial de regularización tiene como antecedente directo otra moratoria aprobada por el Concejo en 2024. En aquella oportunidad, el municipio había propuesto regularizar infracciones cometidas hasta el 31 de enero de ese año, con bonificaciones de hasta el 50% sobre el monto mínimo y distintas facilidades de pago.
La nueva propuesta llega, además, en un contexto de actualización periódica de los valores de las multas. Desde 2024, la Unidad Fija (UF), utilizada para calcular las sanciones, quedó vinculada al valor del litro de nafta súper y se actualiza bimestralmente.
Todo se podrá hacer desde la App Santa Fe
Uno de los cambios que plantea el nuevo régimen es que el trámite pueda realizarse de manera digital. La Municipalidad informó que, una vez aprobada la ordenanza, los vecinos podrán consultar la deuda, adherir al convenio y realizar el pago electrónico a través de la App Santa Fe, sin necesidad de concurrir personalmente a una dependencia municipal.
La aplicación oficial ya permite consultar y gestionar infracciones de tránsito y cuenta también con una versión web para realizar las gestiones desde una computadora. “Se pueden bajar la App, pueden ver desde la App y con la App Santa Fe pueden ya también hacer el convenio, poder pagar todo a través de un medio electrónico sin necesidad de ir a la Municipalidad”, explicó Poletti. Y aclaró que esta posibilidad estará disponible recién si el Concejo aprueba la ordenanza.
Dónde se podrá pagar
Para quienes opten por la modalidad presencial, el proyecto establece que el pago podrá realizarse en la sede de la Justicia Administrativa de Faltas, ubicada en San Luis 3078, y en las cajas municipales del Palacio Municipal (Salta 2951), Cementerio (Blas Parera 5200), Estación Belgrano (Bulevar Gálvez 1150) y Corralón Municipal (avenida Presidente Perón 3801).
La App Santa Fe, en tanto, fue desarrollada por el municipio como una plataforma para centralizar trámites y pagos, y actualmente incluye entre sus servicios la consulta y gestión de infracciones.
El proyecto deberá ahora ser analizado por el Concejo Municipal. La moratoria no estará vigente hasta que el cuerpo legislativo sancione la ordenanza y el Ejecutivo la promulgue.