Hace dos semanas, la Municipalidad capitalina llevó adelante un mega operativo de limpieza de un basural a cielo abierto de grandes dimensiones en la intersección de las calles Gorostiaga y Dr. Zavalla, en barrio Los Hornos, al centro-norte de la ciudad capital.
A un "mega basural" de Santa Fe ya le quitaron 135 toneladas de mugre, pero deben limpiarlo a diario
Está en barrio Los Hornos, a la altura de Gorostiaga y Zavalla. No cede: el municipio admitió que tiene que sanearlo tres veces por semana. Se le pidió a los vecinos que no arrojen allí sus residuos. La responsabilidad ciudadana, clave.
“Durante una jornada intensiva coordinada por la Dirección de Higiene Urbana, se retiraron un total de 136,7 toneladas mediante 30 viajes al relleno sanitario. Se restituyó la salubridad y la transitabilidad en el sector. Participación de 22 operarios, con 4 máquinas retropalas y 8 camiones”, dijeron fuentes municipales.
El subsecretario de Desarrollo Sustentable, Jonatan Canavese, había declarado que la acumulación de desechos “había llegado a un punto crítico”, al obstaculizar el tránsito sobre calle Gorostiaga, y bloquear la calzada de calle Zavalla hacia el norte.
El funcionario había adelantado que “se reforzarán las medidas sancionatorias”, sobre quienes tiren allí residuos.
“Por otro lado, a través del Programa de Educación Ambiental, se buscará generar conciencia sobre las consecuencias de estas acciones, al tiempo que se labrarán las multas correspondientes a los infractores que sean identificados”, añadía.
Tres veces por semana
Ahora, en recientes declaraciones a la prensa, el secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, dijo que tras haber sacado más de 135 toneladas de residuos, ese basural a cielo abierto “tiene una atención periódica de tres veces por semana”.
“Las cuadrillas municipales van todos los martes, jueves y viernes, sumado a que también está la recolección domiciliaria que va de lunes a sábados”, puntualizó después. La situación, lamentablemente, no cambia: la gente sigue tirando sus residuos domiciliarios en ese sector crítico.
“Realmente necesitamos un mayor compromiso de los vecinos para que entre todos cuidemos este lugar. Vamos a seguir limpiándolo; pero insisto, necesitamos también el compromiso de todos para poder tener la ciudad más limpia”, expresó, ante la consulta de la cronista de CyD Litoral.
Por los barrios
El funcionario recordó que por el plan Basura Barrio por Barrio, “ya hemos logrado erradicar efectivamente 200 microbasurales en todo el ejido urbano de Santa Fe. Tenemos éstos (como el de Los Hornos) que persisten. El presidente de la vecinal de barrio Los Hornos va tratar de conversar con los vecinos para que no tiren residuos”.
Consultado sobre el reclamo de un grupo de ciudadanos porque los camiones del servicio de recolección domiciliaria de residuos no pasan, Ferrero admitió que Los Hornos es el tercer barrio en extensión geográfica más grande de la ciudad: “Hay servicio en el 85% de ese barrio tiene recolección”, dijo. Queda una parte donde no se presta.
“Ocurre que hay ‘pasillos’ -es decir, calles muy angostas y en mal estado de transitabilidad- dentro de Los Hornos y, por el tamaño de los camiones, éstos no pueden ingresar. Estamos trabajando en ampliar cuadras de recolección, como en Nueva Pompeya, en Centenario, en San Lorenzo, en Villa del Parque”, enumeró.
“Quirúrgico”
En estos barrios, además del estabilizado pétreo que se está colocando (en reemplazo del tradicional ripio), también se hace el levante del cableado aéreo y podas del arbolado para que los camiones puedan pasar: “En esos lugares es más ‘quirúrgico’ el trabajo; pero ya hemos ampliado más de 200 cuadras de estabilizado pétreo”.
Se trabaja muy intensamente la cuestión del compromiso ciudadano, aseguró Ferrero. “Hemos mantenido reuniones con asociaciones civiles, vecinales, clubes, con estudiantes en escuelas… Tratamos de insistir mucho en este concepto de cuidar el lugar donde vivimos”, subrayó.
“Erradicamos más de 200 microbasurales en lo que va de la gestión” -insistió-. Luego citó otro caso: la mediateca. “Allí se hizo una limpieza profunda porque había basura enterrada. Sacamos más de 60 camiones llenos de residuos, se colocó tierra y luego se hizo hormigón. Se conectó así todo el barrio de Santa Rosa de Lima”, cerró.