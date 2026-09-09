Ciudad capital

A un "mega basural" de Santa Fe ya le quitaron 135 toneladas de mugre, pero deben limpiarlo a diario

Está en barrio Los Hornos, a la altura de Gorostiaga y Zavalla. No cede: el municipio admitió que tiene que sanearlo tres veces por semana. Se le pidió a los vecinos que no arrojen allí sus residuos. La responsabilidad ciudadana, clave.