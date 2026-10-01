Concejo Municipal

Grúas de acarreo: piden informes por daños en autos retirados por infracciones

La concejal Violeta Quiroz presentó un pedido de informes para conocer quiénes son los responsables de las grúas de acarreo, qué seguros tienen y qué cobertura existe ante posibles daños en los vehículos trasladados al corralón.