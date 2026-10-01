Vecinos que tuvieron sus vehículos acarreados por estar en infracción se comunicaron con la concejal Violeta Quiroz para plantear una situación que, según relató la edil, genera nuevos inconvenientes después de haber cumplido con el pago de la multa. Los reclamos apuntan a presuntos daños producidos durante el traslado de los automóviles mediante las grúas de acarreo.
Grúas de acarreo: piden informes por daños en autos retirados por infracciones
La concejal Violeta Quiroz presentó un pedido de informes para conocer quiénes son los responsables de las grúas de acarreo, qué seguros tienen y qué cobertura existe ante posibles daños en los vehículos trasladados al corralón.
Quiroz explicó que recibió distintos reclamos de personas que reconocieron haber cometido una infracción de tránsito, pero que, al recuperar sus vehículos, advirtieron que presentaban daños que atribuyen al procedimiento de acarreo. Frente a esta situación, presentó un pedido de informes para conocer cómo funciona el servicio y qué cobertura existe para los vehículos trasladados.
El planteo busca determinar, entre otros puntos, si las grúas pertenecen al municipio o si el servicio está tercerizado, qué pólizas de seguro tienen contratadas y cuáles son las coberturas previstas para responder ante eventuales daños.
Reclamos por vehículos dañados durante el traslado
Según relató Quiroz, uno de los casos que recibió ocurrió recientemente y tuvo como protagonista a un vecino cuyo vehículo había sido trasladado por una grúa luego de una infracción.
“Perfecto, estaba mal estacionado, cometí una infracción, voy, pago y me encuentro con que el auto está dañado”, contó la concejal al describir el planteo que recibió.
De acuerdo con su relato, al momento de reclamar por los daños, al propietario del vehículo le indicaron que existían seguros y que podía realizar la correspondiente denuncia. Sin embargo, cuando la persona se comunicó con la compañía aseguradora, recibió otra respuesta.
“El asegurado no contrató esta cobertura, así que no la podemos cubrir”, aseguró Quiroz que fue la contestación recibida por el vecino.
A partir de esa situación, según describió la concejal, el propietario comenzó a realizar distintos trámites para intentar encontrar una respuesta al reclamo.
“Acá empieza el vecino a ir a un lado, a otro, oficina por oficina, a la compañía de seguros”, sostuvo Quiroz, quien planteó que el objetivo del pedido de informes es conocer de manera precisa qué cobertura existe para este tipo de situaciones.
La edil señaló que, desde su perspectiva, el vecino queda en una situación de desprotección cuando el vehículo presenta daños después del acarreo y no existe claridad sobre quién debe responder.
Qué daños fueron denunciados
Entre los elementos que motivaron el reclamo, Quiroz mencionó fotografías que recibió de vehículos que, según los vecinos, resultaron dañados durante el traslado mediante las grúas.
La concejal describió uno de los casos que llegó a su conocimiento: “La última fotografía que a mí llegó fue dañada las puertas traseras del lado del acompañante y el zócalo de las cosas, el paragolpe, todo abollado, rayado, por el acarreo de esa grúa”.
La presentación, según explicó, busca precisamente conocer qué ocurre cuando un vehículo presenta daños durante el procedimiento y cuáles son las herramientas disponibles para que el propietario pueda efectuar un reclamo.
Quiroz remarcó que la discusión no se centra en negar la infracción que motivó el acarreo. El punto que plantea es qué sucede posteriormente si el propietario del vehículo advierte daños que, según su denuncia, no estaban antes del traslado.
“Está totalmente indefenso”, afirmó la concejal al referirse a la situación de los vecinos que intentan determinar cómo reclamar ante este tipo de casos.
Por ese motivo, el pedido de informes apunta a obtener información sobre el funcionamiento del servicio de grúas y las responsabilidades vinculadas con los vehículos que son trasladados.
El pedido de informes sobre las grúas
Uno de los objetivos centrales de la iniciativa presentada por Quiroz es determinar quién administra las grúas de acarreo.
La concejal explicó que busca saber “si las grúas son realmente del municipio” o si se trata de un servicio tercerizado. También pidió conocer cuál es la póliza de seguro vigente, qué coberturas contempla y si esas coberturas incluyen los daños que puedan producirse en los vehículos durante el acarreo.
La información solicitada, según el planteo de la edil, permitiría conocer cuál es el mecanismo previsto para afrontar una situación como la que describieron los vecinos.
“Pedí de informes para saber si las grúas son realmente del municipio, si las grúas de acarreo son tercerizadas, cuál es la póliza que tienen, cuáles son las coberturas que se da y si realmente cubren todos los daños que se puedan llegar a producir en el vehículo acarreado”, explicó.
El planteo surge a partir de los reclamos que, según Quiroz, recibió de vecinos y de la documentación fotográfica que le acercaron sobre algunos vehículos.
La concejal espera que el Ejecutivo municipal responda el pedido y aporte los datos requeridos sobre el servicio.
Multas y los reclamos de los vecinos
Durante la entrevista, Quiroz también vinculó este reclamo con otro proyecto de ordenanza que presentó y que, según afirmó, todavía no fue tratado.
La iniciativa propone establecer una comisión revisora de multas. La concejal explicó que el objetivo de ese proyecto es que los vecinos puedan contar con una instancia de revisión frente a determinadas multas que, desde su perspectiva, consideran injustificadas.
En ese contexto, Quiroz cuestionó lo que definió como una lógica “recaudatoria” del municipio y sostuvo que existen multas que considera arbitrarias.
La edil utilizó esa situación para plantear una diferencia entre las obligaciones que tiene el vecino frente al municipio y las herramientas disponibles cuando el reclamo está dirigido contra el Estado municipal.
“Cuando el vecino no paga, y bueno, ahí va el Estado municipal a reclamarle el pago y si no paga te cobra intereses, todo lo hace a tiempo”, señaló.
A partir de esa comparación, planteó la necesidad de contar con mecanismos que permitan a los ciudadanos realizar reclamos cuando consideran que el Estado cometió un error.
“Pero cuando el Estado comete un error, ¿quién le reclama? ¿Cómo hacés para reclamarle al Estado? ¿Qué herramienta tenés como vecino para poder reclamar?”, preguntó.
El pedido de informes sobre las grúas se inscribe, según explicó, en esa preocupación por las herramientas disponibles para los vecinos ante situaciones en las que sus vehículos presentan daños luego de un acarreo.
Qué espera conocer la concejal
El pedido presentado por Quiroz busca obtener respuestas concretas sobre el funcionamiento del servicio de acarreo y la cobertura ante daños.
Entre las cuestiones mencionadas por la concejal aparecen:
Si las grúas de acarreo pertenecen al municipio.
Si el servicio se encuentra tercerizado.
Qué pólizas de seguro están contratadas.
Qué coberturas contemplan esas pólizas.
Si esas coberturas alcanzan a los daños que puedan producirse en los vehículos durante el acarreo.
La concejal sostuvo que los reclamos recibidos justifican la necesidad de contar con esa información y que las respuestas permitirían conocer qué herramientas tienen los propietarios de los vehículos cuando denuncian daños después de un traslado.
“Nosotros los concejales estamos para darles soluciones, para protegerlos, para garantizar los derechos de los vecinos y vecinas de la ciudad”, afirmó.
Quiroz también expresó preocupación por los tiempos de respuesta a los pedidos de informes que presentan los concejales. Según sostuvo, algunos de estos requerimientos “demoran muchísimo” y, en determinados casos, aseguró que “a veces no llegan nunca”.
Por eso, además de presentar el pedido relacionado con las grúas, la concejal manifestó que espera que el municipio responda y permita conocer cómo está organizado el servicio, quién tiene responsabilidad sobre los vehículos durante el traslado y qué cobertura existe frente a los daños denunciados por los vecinos.