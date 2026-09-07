Un profundo deterioro en la esquina de Salta y 9 de Julio genera preocupación entre quienes circulan diariamente por ese sector del centro santafesino. La zona registra un importante movimiento vehicular y, según un vecino, el desnivel podría agravarse si no se realiza una reparación.
Salta y 9 de Julio: un bache complica el paso de colectivos en pleno centro de Santa Fe
El deterioro del sector genera temor entre los residentes, que advierten sobre posibles hundimientos y cuestionan la falta de soluciones ante los reclamos realizados.
Una esquina muy transitada
El vecino explicó que el problema se fue agravando con el tiempo. “Se ha ido deteriorando paulatinamente. No sé a quién pertenece, si es la Municipalidad o Aguas Santafesinas pero esto es en cualquier momento se termina de hundir y va a pasar un auto, se va a enterrar algún colectivo o camión y va a quedar enterrado ahí”, expresó.
La ubicación suma preocupación debido al tránsito que concentra. “Es un pozo muy peligroso, en una esquina muy transitada. Pasan casi todas las líneas de colectivo por acá”, sostuvo.
Ladrillos sobre el pozo
Ante la presencia del bache, fueron colocados algunos ladrillos en el sector. Sin embargo, el vecino consideró que esa medida no representa una solución definitiva.
“Un vecino tiró esos ladrillos ahí, no ha sido ninguna solución para nada pero como para frenar el golpe”, afirmó. Según su relato, el estado actual del lugar genera incertidumbre sobre lo que podría ocurrir si el deterioro continúa y un vehículo de gran porte circula por allí.
Otros sectores dañados
El problema, de acuerdo con el testimonio, no estaría limitado a esa esquina. El vecino aseguró que existen otros puntos de la calle 9 de Julio con inconvenientes.
Asimismo, hizo referencia a una reparación de agua realizada años atrás que, según observa, presenta una fisura. “Cuando llueve el agua se mete ahí. Significa que tiene que haber un socavón muy grande ahí también. En cualquier momento se va a terminar enterrando eso”, explicó.
Además, mencionó otro daño ubicado en una vereda cercana. “Hay un socavón que produjo en la vereda mía. También el socavón que lo tuve que reparar a mi costo”, relató.
Reclamos sin una respuesta concreta
El vecino sostuvo que los inconvenientes generan golpes constantes y, principalmente, un riesgo para los vehículos que circulan por el lugar. “Son continuos los golpes. Pero no son solo los golpes, es el peligro que se entierre algún camión o algún colectivo más de mayor peso”, advirtió.
Finalmente, aseguró que intentó comunicarse con Aguas Santafesinas para plantear la situación, aunque hasta el momento no habría obtenido una respuesta concreta.