Santa Fe ciudad

B° Candioti Sur: una mañana entre colchones, orina y miedo, donde el problema de vivir en la calle vuelve a aparecer

Los vecinos aseguran que en las últimas semanas aumentó la presencia de personas en situación de calle en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus y el antiguo predio ferial. Hay reclamos por problemas de higiene, peleas e inseguridad. La vecinal advierte que el fenómeno lleva años y que los operativos para despejar el lugar sólo generan una solución pasajera.