Vecinos del barrio Siete Jefes expresaron su preocupación por el deterioro de una esquina ubicada sobre diagonal Gutiérrez, en la cuadra situada frente a la escuela Avellaneda, en la ciudad de Santa Fe.
Preocupación por grietas y hundimientos frente a la escuela Avellaneda en Santa Fe
Lorenzo Castella, representante vecinal, explicó qué sucede en diagonal Gutiérrez y advirtió sobre el riesgo para peatones, motociclistas, alumnos y conductores que circulan diariamente por el sector.
La situación genera inquietud por la presencia de grietas, un importante pozo y el antecedente de un profundo hundimiento que se produjo tiempo atrás en el ingreso a la institución educativa. Además, se trata de una zona con circulación de vehículos, peatones y estudiantes.
En diálogo con CyD Noticias, Lorenzo Castella, representante vecinal de Siete Jefes, explicó que el problema en el sector no es reciente y recordó lo ocurrido anteriormente frente a la escuela.
El antecedente
Castella señaló que tiempo atrás se produjo un hundimiento de considerable profundidad en el ingreso al complejo educativo. “Es un cruce que tiene algunas dificultades porque hace un tiempo hubo un hundimiento en la entrada de la escuela importante y de mucha profundidad”, relató.
Según indicó, aquella situación fue solucionada rápidamente. Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias que podría haber tenido. “Podía haber sido un problema serio si alguien hubiera estado ahí”, manifestó.
Las nuevas grietas preocupan a los vecinos
Actualmente, la aparición de grietas y otros signos de deterioro en el sector volvió a generar preocupación.
“Ahora lo que hemos estado viendo es que también del otro lado y en la parte esa del asfalto se producen grietas y hace pensar por ahí que pudiera estar por ocurrir el mismo problema”, explicó Castella.
El representante vecinal sostuvo que comenzó a advertir la situación hace aproximadamente tres o cuatro meses. “Podría decirte tres, cuatro meses que yo por lo menos he empezado a tener noticias y he visto, o lo hemos visto. Tres, cuatro meses seguro”, afirmó.
Además, aclaró que no sabe si el deterioro comenzó antes, ya que este tipo de situaciones puede hacerse visible de manera repentina. Castella también se refirió al estado de la calle y aseguró que presenta importantes dificultades para la circulación. “Esta calle es de tierra, en un momento tenía un mejorado, asfalto, se ha roto y es intransitable los días de lluvia”, señaló.
El referente vecinal destacó que el sector es utilizado para llegar hacia distintos puntos de la ciudad. “Es justamente una de las partes por la que se llega a la costanera y también hacia Vialidad y después el Ministerio de Infraestructura que está ahí”, explicó.
El riesgo para quienes circulan
La preocupación por el estado de la calle también está vinculada al movimiento diario que registra el sector. Ante la consulta sobre el peligro que puede representar para quienes se trasladan en moto, Castella fue contundente al considerar que la situación “es problemático”.
Por la zona circula una línea de colectivos y también hay un importante tránsito peatonal, especialmente por la cercanía con la escuela. “El tránsito de la gente, de los chicos que vienen de la escuela Avellaneda, es fluido, hay mucha gente, mucho movimiento”, expresó.
El representante vecinal indicó que distintos vecinos ya manifestaron su preocupación y que algunos realizaron reclamos a través del 0800.
Finalmente, Castella consideró que, a partir de los reclamos realizados, las autoridades ya tendrían conocimiento sobre la situación.