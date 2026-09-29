En su planta baja

Detectan más caries urbanas en Santa Fe: lo que fue un lujoso edificio hoy es una "madriguera de ratas"

Está en 25 de Mayo e Hipólito Irigoyen. Pidieron intimar a sus propietarios para que lo limpien y desmalecen. Un relevamiento detectó que en tan sólo un mes, hay un 10% más de edificios abandonados en la ciudad capital.