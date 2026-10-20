El secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió el presupuesto para las universidades y destacó que la "autonomía no está en discusión". A su criterio, lo que exige el Gobierno es "gestión seria y responsable".
Qué dijo Carlos Torrendell sobre el presupuesto universitario en el debate de Diputados
En medio de los fuertes reclamos por fondos, los funcionarios defendieron las partidas oficiales y exigieron mayor eficiencia en las casas de altos estudios.
Torrendel defendió junto al subsecretario de Política Universitarias, Alejandro "El Galleguito" Álvarez, la política educativa y para las Universidades, en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch.
La disputa por los fondos universitarios
La exposición de los funcionarios se realizó en medio de la tensión que hay con las autoridades de las universidades nacionales, que reclaman la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario y que se destinen 11 billones a esas casas de estudio, mientras el Gobierno propone destinar 7,3 billones de pesos.
El secretario de Educación señaló que "dentro del presupuesto, las universidades no perdieron lugar, sino que "lo ganaron” y el costo fiscal consolidado por cada profesional graduado se estima aproximadamente en 80 millones de pesos”. “La autonomía no está en discusión; lo que exigimos es gestión responsable y transparencia”, agregó.
En ese sentido, Torrondell dijo que "el problema no es cuánto se invierte, sino cuánto rinde esa inversión en términos de eficiencia y equidad” y "son diferencias que nadie ha explicado y que la sociedad que la financia merece conocer”. Dijo que de cada "10 estudiantes que entran a una universidad estatal, menos de dos se reciben en tiempo y forma”.
El debate
En la apertura de la reunión, el diputado Itaí Hagman solicitó al presidente de la comisión Benegas Lynch que convoque a los representantes del CIN, gremios docentes, no docentes y estudiantes a exponer en el debate parlamentario del Presupuesto 2027.
"Ante el grave incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y recomposición del salario docente, la voz de la comunidad universitaria no puede estar ausente", dijo el legislador.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo: "Este presupuesto lo que hace es tratar de sostener un dibujo, que claramente está ocultando un recorte, un ajuste y una sub-ejecución de muchísimas partidas del 2026, queriéndonos vender acá en la Cámara de Diputados una promesa camino al 2027 que resulta imposible de creer cuando uno observa los números de algunos de esos programas".
"No sólo imposible de creer por los datos, sino porque también hay que tener en cuenta lo que han hecho durante estos años de gestión de manera sistemática", siguió.