Largo camino en la Justicia

Financiamiento universitario: una ley ratificada por el Congreso lleva un año en suspenso

Funcionarios de Educación del gobierno nacional expusieron en la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Reclamo de la oposición ampliada para que se respete la norma, una cita a Pettovello y nuevo fallo judicial.